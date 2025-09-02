Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

Ganesh Utsav 2025: पूरे शहर में गणेशोत्सव की धूम, पाताल लोक के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़

Ganesh Utsav 2025: पंडाल को गुफा के स्वरूप में सजाया गया है, जिसमें प्रवेश करते ही भक्तों को मानो किसी अलौकिक संसार में आने का अनुभव होता है। बिजली की रंग-बिरंगी रोशनियां, सजावट और यूजिक से पाताल लोक का अनुभव कराया जा रहा।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 02, 2025

Ganesh Utsav 2025: पूरे शहर में गणेशोत्सव की धूम, पाताल लोक के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़
शहर में गणेशोत्सव की धूम (Photo Patrika)

Ganesh Utsav 2025: गणेशोत्सव की धूम पूरे शहर में दिखाई दे रही है। हर गली-चौराहे पर सजे गणपति पंडाल भक्तों की आस्था और उल्लास को बयां कर रहे हैं। पुराने बस स्टैंड परिसर में पाताल लोक थीम पर तैयार की गई स्थल झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां गणपति बप्पा के साथ मां पाताल भैरवी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। भक्त एक ही मंच पर देव और देवी के दर्शन कर अदभूत आध्यात्मिक अनुभव पा रहे हैं।

पंडाल को गुफा के स्वरूप में सजाया गया है, जिसमें प्रवेश करते ही भक्तों को मानो किसी अलौकिक संसार में आने का अनुभव होता है। बिजली की रंग-बिरंगी रोशनियां, सजावट और यूजिक से पाताल लोक का अनुभव कराया जा रहा। यहां स्थल झांकी और बप्पा का दर्शन करने पहुंचे लोगों ने बताया कि शहर में कुछ स्थल झांकियों को देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ रही, जबकि यहां कोई टिकट नहीं है। उन झांकियों के मुकाबले यहां की झांकी लोगों को ज्यादा रोमांचित कर रही है। इसी तरह शहर में अन्य जगहों पर भी आकर्षक सजावट की गई है।

इसे देखने के लिए रोज रात को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड रही। नगर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। रोज रात को जगह-जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। समितियां विसर्जन की तैयारी में भी जुटी हुई हैं।

गणेशोत्सव को देखते हुए शहर की प्रमुख सड़कों और चौक-चौराहों को रंगीन एलईडी लाइटों से सजाया गया है। रात के समय पूरा शहर दीपावली की तरह जगमगाता नजर आता है। इस दृश्य को देखने रोजाना लोग भारी संया में जुट रहे हैं। छोटे-बड़े गणेश पंडालों में हर शाम प्रसाद व भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। लोग उत्सव का आनंद ले रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 05:57 pm

Published on:

02 Sept 2025 05:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Ganesh Utsav 2025: पूरे शहर में गणेशोत्सव की धूम, पाताल लोक के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट