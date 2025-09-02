Ganesh Utsav 2025: पूरे शहर में गणेशोत्सव की धूम, पाताल लोक के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़

पंडाल को गुफा के स्वरूप में सजाया गया है, जिसमें प्रवेश करते ही भक्तों को मानो किसी अलौकिक संसार में आने का अनुभव होता है। बिजली की रंग-बिरंगी रोशनियां, सजावट और यूजिक से पाताल लोक का अनुभव कराया जा रहा। यहां स्थल झांकी और बप्पा का दर्शन करने पहुंचे लोगों ने बताया कि शहर में कुछ स्थल झांकियों को देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ रही, जबकि यहां कोई टिकट नहीं है। उन झांकियों के मुकाबले यहां की झांकी लोगों को ज्यादा रोमांचित कर रही है। इसी तरह शहर में अन्य जगहों पर भी आकर्षक सजावट की गई है।