CG Accident: तेज रफ़्तार का कहर, बाइकों में भिड़ंत से दो युवकों की हुई मौत

इस दौरान घर पहुंचने के पहले नचनिया में ही धनुष नेताम के बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक तेज गति से चल रहा था। टक्कर के बाद दोनों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और दोनो युवक धनुष नेताम व जल सिंह मेरावी के सिर व अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस दोनों के शव के पोस्ट मार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है।