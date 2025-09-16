CG News: राजनांदगाव में झमाझम बारिश, कलेक्टोरेट के सामने घुटने तक जलभराव, सर्विस रोड पर लंबा जाम

जिले में पिछले 24 घंटे में 48.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जिसमें राजनांदगांव में सर्वाधिक 25.2 मिमी व कुमरदा में 16.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं डोंगरगढ़, घ्ज्ञुमका व छुरिया में बारिश नहीं हुई है, तो वहीं डोंगरगांव व लाल बहादूर नगर में हल्की बारिश हुई है। जिले में 1 जून से अब तक 6006.5 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो कि औसत वर्षा से अधिक है।