CG News: शिक्षक के लिए सड़क पर उतरे सैंकड़ों छात्र, आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने किया चक्का जाम

आत्मानंद विद्यालय (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगाव जिले के छुरिया स्थित आत्मानंद स्कूल हिन्दी मीडियम के बच्चों ने आज अपने विषय टीचर के अचानक हुये स्थानांतरण को लेकर बच्चों ने स्थानीय पुराने बस स्टैंड़ में चक्का जाम किया। आत्मानंद स्कूल हिन्दी मीडियम के एक कामर्स के शिक्षक के अचानक स्थानांतरण हो जाने से स्कूल के बच्चों ने दुखी मन से शुक्रवार को स्थानीय पुराने बस स्टैंड़ में चक्का जाम कर दिया।
पूछताछ करने पर पता चला कि जहां एक ओर आत्मानंद स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और उसके बावजूद एक और शिक्षक का स्थानांतरण हो गया जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हो गये और क्योंकि हाई स्कूल के बच्चों की परीक्षा दो महीने में होने वाली है और अभी कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। चूंकि स्थानांतरण होने वाले शिक्षक अपने मृदुभाषी और मिलनसार होने के अलावा पढ़ाने में कुशल एवं सक्षम हैं जिनके यहां से चले जाने के बाद बच्चों को अपनी पढ़ाई अंधकारमय लगने लगी जिसके कारण सभी बच्चों ने अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिये चक्का जाम किया।
बच्चों ने एक स्वर में कहा कि यदि हमारे कामर्स शिक्षक का स्थानांतरण होता है हम सब बच्चों को उनकी टीसी दे दी जाये हम सब बच्चे अपने इन शिक्षक के बिना नहीं पढ़ सकेंगे। आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य से जब इस समस्या को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि जैसा कि डीईओ कार्यालय राजनांदगांव से प्राप्त आदेश के अनुसार स्थानांतरण हो गया है। जिस बात को लेकर आज स्कूल के सारे बच्चें सड़क पर निकल गये और अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया।
प्राचार्य ने बच्चों को बताया कि स्थानांतरित शिक्षक का स्थानांतरण रोक दिया गया है और समझाया गया है तब बच्चों ने अपने चक्काम जाम को समाप्त किया। साथ बच्चों के प्रिय कामर्स शिक्षक और नायब तहसीलदार छुरिया, थाना प्रभारी छुरिया, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी छुरिया ने भी समझाईश दी कि उनके शिक्षक का स्थानांतरण रूकवा दिया गया है तब जाकर मामला शांत हुआ।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग