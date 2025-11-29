Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: शिक्षक के लिए सड़क पर उतरे सैंकड़ों छात्र, आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने किया चक्का जाम

CG News: आत्मानंद स्कूल हिन्दी मीडियम के एक कामर्स के शिक्षक के अचानक स्थानांतरण हो जाने से स्कूल के बच्चों ने दुखी मन से शुक्रवार को स्थानीय पुराने बस स्टैंड़ में चक्का जाम कर दिया।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 29, 2025

CG News: शिक्षक के लिए सड़क पर उतरे सैंकड़ों छात्र, आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने किया चक्का जाम

आत्मानंद विद्यालय (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगाव जिले के छुरिया स्थित आत्मानंद स्कूल हिन्दी मीडियम के बच्चों ने आज अपने विषय टीचर के अचानक हुये स्थानांतरण को लेकर बच्चों ने स्थानीय पुराने बस स्टैंड़ में चक्का जाम किया। आत्मानंद स्कूल हिन्दी मीडियम के एक कामर्स के शिक्षक के अचानक स्थानांतरण हो जाने से स्कूल के बच्चों ने दुखी मन से शुक्रवार को स्थानीय पुराने बस स्टैंड़ में चक्का जाम कर दिया।

यह है पूरा मामला

पूछताछ करने पर पता चला कि जहां एक ओर आत्मानंद स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और उसके बावजूद एक और शिक्षक का स्थानांतरण हो गया जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हो गये और क्योंकि हाई स्कूल के बच्चों की परीक्षा दो महीने में होने वाली है और अभी कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। चूंकि स्थानांतरण होने वाले शिक्षक अपने मृदुभाषी और मिलनसार होने के अलावा पढ़ाने में कुशल एवं सक्षम हैं जिनके यहां से चले जाने के बाद बच्चों को अपनी पढ़ाई अंधकारमय लगने लगी जिसके कारण सभी बच्चों ने अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिये चक्का जाम किया।

बच्चों ने एक स्वर में कहा कि यदि हमारे कामर्स शिक्षक का स्थानांतरण होता है हम सब बच्चों को उनकी टीसी दे दी जाये हम सब बच्चे अपने इन शिक्षक के बिना नहीं पढ़ सकेंगे। आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य से जब इस समस्या को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि जैसा कि डीईओ कार्यालय राजनांदगांव से प्राप्त आदेश के अनुसार स्थानांतरण हो गया है। जिस बात को लेकर आज स्कूल के सारे बच्चें सड़क पर निकल गये और अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया।

शिक्षक का स्थानांतरण रुकवाया तब बच्चे हुए शांत

प्राचार्य ने बच्चों को बताया कि स्थानांतरित शिक्षक का स्थानांतरण रोक दिया गया है और समझाया गया है तब बच्चों ने अपने चक्काम जाम को समाप्त किया। साथ बच्चों के प्रिय कामर्स शिक्षक और नायब तहसीलदार छुरिया, थाना प्रभारी छुरिया, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी छुरिया ने भी समझाईश दी कि उनके शिक्षक का स्थानांतरण रूकवा दिया गया है तब जाकर मामला शांत हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 11:50 am

Published on:

29 Nov 2025 11:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: शिक्षक के लिए सड़क पर उतरे सैंकड़ों छात्र, आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने किया चक्का जाम

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: मुस्लिम युवक ने दुकान में घुसकर चाकू से गोदा, हिन्दू संगठन ने रैली निकलकर किया चक्काजाम

CG Crime: मुस्लिम युवक ने दुकान में घुसकर चाकू से गोदा, हिन्दू संगठन ने रैली निकलकर किया चक्काजाम
राजनंदगांव

NH-930 पर फिर मौत का तांडव! कार की ठोकर से दो युवक व युवती की मौत, अब तक 20 लोगों ने गवाई अपनी जान

NH-930 पर फिर मौत का तांडव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

दुकान में घुसकर युवक को चाकू से गोद डाला, जमीन में घसीटा फिर गला रेता… मौके पर पहुंचीं थीं एसपी

युवक को चाकू से गोद डाला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

तेज रफ्तार का कहर… कार और दो बाइक की भीषण टक्कर, मौके पर ही दो लोगों की मौत, युवती की हालत नाजुक

कार और दो बाइक की भीषण टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

Road Accident: NH-930 पर बड़ा हादसा! कार-बाइक भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल

नेशनल हाईवे पर कार और दो बाइक में भिड़ंत (photo source- Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.