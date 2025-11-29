CG News: शिक्षक के लिए सड़क पर उतरे सैंकड़ों छात्र, आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने किया चक्का जाम

पूछताछ करने पर पता चला कि जहां एक ओर आत्मानंद स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और उसके बावजूद एक और शिक्षक का स्थानांतरण हो गया जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हो गये और क्योंकि हाई स्कूल के बच्चों की परीक्षा दो महीने में होने वाली है और अभी कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। चूंकि स्थानांतरण होने वाले शिक्षक अपने मृदुभाषी और मिलनसार होने के अलावा पढ़ाने में कुशल एवं सक्षम हैं जिनके यहां से चले जाने के बाद बच्चों को अपनी पढ़ाई अंधकारमय लगने लगी जिसके कारण सभी बच्चों ने अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिये चक्का जाम किया।