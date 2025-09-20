CG News: केले की फसल में चना का बीमा, कर दिया लाखों का फर्जीवाड़ा

जानकारी अनुसार वर्ष 2024-25 में छुरिया विकासखण्ड के ढाई हजार हेक्टेयर रकबे में किसानों ने रबी फसल का बीमा कराया था। इसकी एवज में बीमा कंपनी ने करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खातों में स्थानांतरित किया। इसी दौरान आमगांव पंचायत में लगभग 170 एकड़ जमीन पर केले और सब्जी वर्गीय फसल लगी होने के बावजूद चना का बीमा दर्शाया गया और फर्जी तरीके से लाखों रुपए का दावा भुगतान कर दिया गया।