CG News: बिना हथियार 12 किमी पैदल चली कमला, छोड़ा संगठन, पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण

आईजी शांडिल्य ने स्पष्ट किया कि कमला के पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से उसे हथियार लेकर आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि संगठन ने उसे एक थ्री नॉट थ्री (3.3) हथियार दिया था। कमला के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जो नक्सल उन्मूलन अभियान को और मजबूत करने में मददगार साबित हो सकते हैं। यह जानकारी पुलिस की जांच में अहम भूमिका निभा सकती है।