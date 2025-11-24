CG Land Scam: दूसरे की जमीन को अपना बताकर 6 लाख की धोखाधड़ी, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

बसंतपुर टीई एमन साहू ने बताया कि प्रार्थी नोमेश वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपना मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की योजना बना रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सईद खान से हुई। सईद खान जो खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताता था, ने प्रार्थी को लखोली क्षेत्र में स्थित 5000 वर्ग फीट भूमि का प्रस्ताव दिया और 27 लाख 50 हजार रुपये में सौदा तय किया। इसके बदले उसने 3 लाख रुपये बयाना राशि भी प्राप्त की।