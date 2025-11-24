Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG Land Scam: दूसरे की जमीन को अपना बताकर 6 लाख की धोखाधड़ी, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

CG Land Scam: मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की योजना बना रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सईद खान से हुई।

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 24, 2025

CG Land Scam: दूसरे की जमीन को अपना बताकर 6 लाख की धोखाधड़ी, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG Land Scam: बसंतपुर थाना क्षेत्र में दूसरे की जमीन को अपना बताकर उसका सौदा कर बयाना के तौर पर 6 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था। प्राथी नोमेश वर्मा की शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी और आरोपी सईद खान को गिरफ्तार कर लिया।

बसंतपुर टीई एमन साहू ने बताया कि प्रार्थी नोमेश वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपना मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की योजना बना रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सईद खान से हुई। सईद खान जो खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताता था, ने प्रार्थी को लखोली क्षेत्र में स्थित 5000 वर्ग फीट भूमि का प्रस्ताव दिया और 27 लाख 50 हजार रुपये में सौदा तय किया। इसके बदले उसने 3 लाख रुपये बयाना राशि भी प्राप्त की।

आरोपी ने दोनों जमीन को अपना कहकर छल किया

बाद में सईद खान ने प्रार्थी को रामनगर में स्थित एक और भूमि का सौदा किया और वहां भी 3 लाख रुपये बयाना के तौर पर ले लिए। प्रार्थी को यह पता चला कि सईद खान ने दोनों भूमि को अपना बताकर उसे धोखा दिया और कुल 6 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।

प्रार्थी की शिकायत पर थाना बसंतपुर में धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीआई एमन साहू और उनकी टीम ने आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

