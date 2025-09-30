Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: महतारी एक्सप्रेस से शराब तस्करी, पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा, 16 पेटी जब्त

CG News: वाहन में 16 पेटी महाराष्ट्र निर्मित शराब जब्त की गई है। आरोपी ड्राइवर इन्द्र कुमार उर्फ राहुल पिता मानिक साहू उम्र 25 वर्ष निवासी कल्लुटोला (साल्हेटोला) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 min read

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

CG News: महतारी एक्सप्रेस से शराब तस्करी, पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा, 16 पेटी जब्त

महतारी एक्सप्रेस से शराब तस्करी (Photo Patrika)

CG News: गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार ने महतारी एक्सप्रेस 102 एबुलेंस की सेवा दी है, पर अब इस वाहन का इस्तेमाल शराब की तस्करी में होने लगा है। छुरिया थाना की पुलिस टीम ने रविवार रात को घेराबंदी कर महतारी एक्सप्रेस वाहन क्रमांक सीजी 07 एके3015 को कब्जे में लिया। वाहन में 16 पेटी महाराष्ट्र निर्मित शराब जब्त की गई है। आरोपी ड्राइवर इन्द्र कुमार उर्फ राहुल पिता मानिक साहू उम्र 25 वर्ष निवासी कल्लुटोला (साल्हेटोला) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि ड्राइवर का एक साथी डायल 102 में डिलीवरी केस को लेकर फर्जी कॉल करता था। इस कॉल के बाद केस रिसीव करने के लिए संबंधित वाहन चालक तक मैजेस पहुंचता था। ऐसे फर्जी कॉल के माध्यम से ड्राइवर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गांव खेड़ेपार तक जाता था। यहां डिलीवरी केस रिसीव करने की बजाए महाराष्ट्र की शराब को वाहन में डंप कर गहिराभेड़ी की पहाड़ी पर छोड़ देता था।

इस जगह पर एक कोचिया शराब को उठा ले जाता था। इस तरह तस्करों ने 102 डायल में कॉल कर फर्जी केस देकर तस्करी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि महतारी एक्सप्रेस में शराब की तस्करी हो रही है।

रविवार को भी मुखबिर से सूचना मिली कि महतारी एक्सप्रेस का वाहन चालक शराब की खेप लेने महाराष्ट्र बॉर्डर गया है। इसके बाद छुरिया थाना प्रभारी उपनिरीक्षक ओम साहू ने टीम को अलर्ट किया। वहीं घेराबंदी के लिए ११२ की टीम की भी मदद ली गई।

राज्य कार्यालय में सूचना दी गई

सीएमएचओ डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि जिले में महतारी एक्सप्रेस एबुलेंस का संचालन जय अबे कंपनी की ओर से किया जा रहा है। खबर मिली है कि उक्त ड्राइवर बिना कोई कॉल के वाहन लेकर गया था। इस संबंध में राज्य कार्यालय को सूचना दी गई है।

पूर्व विधायक ने दिया धरना

महतारी एक्सप्रेस वाहन में शराब तस्करी पकड़े जाने के बाद मामले की तह तक जांच करने की मांग कर पूर्व विधायक छन्नी साहू ने छुरिया थाना के सामने धरना दिया। छन्नी ने कहा कि दुर्भाग्यजनक है कि महतारी एक्सप्रेस जैसे वाहन में शराब तस्करी हो रही है। यह सब अफसरों के संरक्षण में हो रहा है। कहा कि महतारी एक्सप्रेस को सर्विलांस में रहता है फिर बॉर्डर तक कैसे आवाजाही हो रही है। इसकी जांच की जाए और तस्कर गिरोह का खुलासा हो।

एक आरोपी भाग गया

बहनी गांव के समीप महतारी एक्सप्रेस का पीछा किया गया। ११२ की टीम आगे निकली और सामने से घेर लिया। रात को अंधेरा होने की वजह से वाहन में सवार एक आरोपी भाग खड़ा हुआ। ड्राइवर पकड़ में आ गया। पुलिस ने शराब के साथ वाहन जब्ती की। आरोपी से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि एक कोचिए के कहने पर वह शराब लेने महाराष्ट्र बॉर्डर जाता था।

एक खेप के बदले 2000

एक खेप के बदले 2000 रुपए मिलते थे। यह भी खुलासा हुआ कि तस्करी के लिए फर्जी कॉल कराने की वजह से ड्राइवर अपने साथ विभाग के सहयोगी को नहीं ले जाता था। यह बात सामने आई कि आरोपी ने दूसरी बार यह गलती की है, पर पुलिस जांच कर रही है कि इन आरोपियों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं।

मित्र करता था फर्जी कॉल

आरोपी महाराष्ट्र बॉर्डर से शराब लाते थे। इसलिए छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गांव खेड़ेपार में डिलीवरी केस होने का हवाला देकर १०२ में कॉल किया जाता था। आरोपी इसके लिए अपने एक मित्र की मदद लेता था। सहयोगी साल्हेटोला का रहने वाला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 01:53 pm

Published on:

30 Sept 2025 01:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: महतारी एक्सप्रेस से शराब तस्करी, पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा, 16 पेटी जब्त

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Vijayadashami 2025: राजनांदगाव में असीस कौर की मधुर तान, एआई आतिशबाजी से रोशन होगा उत्सव, 61 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

Vijayadashami 2025: राजनांदगाव में असीस कौर की मधुर तान, एआई आतिशबाजी से रोशन होगा उत्सव, 61 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन
राजनंदगांव

CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत

CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत
राजनंदगांव

CG News: ग्रामीण बैंक में सेंधमारी, सीसीटीवी के ऊपर डाल दिया कपड़ा, पुलिस जांच में जुटी

CG News: ग्रामीण बैंक में सेंधमारी, सीसीटीवी के ऊपर डाल दिया कपड़ा, पुलिस जांच में जुटी
राजनंदगांव

CG News: धर्मनगरी डोंगरगढ़ की बदलेगी तस्वीर, चार बड़े प्रोजेक्ट पर काम होगा शुरू, नवरात्रि पर्व में होगा सीधा असर

CG News: धर्मनगरी डोंगरगढ़ की बदलेगी तस्वीर, चार बड़े प्रोजेक्ट पर काम होगा शुरू, नवरात्रि पर्व में होगा सीधा असर
राजनंदगांव

CG News: सोशल मीडिया में देवी पर आपत्ति जनक टिप्पणी,पोस्ट करने वाला गिरफ्तार

CG News: सोशल मीडिया में देवी पर आपत्ति जनक टिप्पणी,पोस्ट करने वाला गिरफ्तार
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.