CG News: महतारी एक्सप्रेस से शराब तस्करी, पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा, 16 पेटी जब्त

CG News: गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार ने महतारी एक्सप्रेस 102 एबुलेंस की सेवा दी है, पर अब इस वाहन का इस्तेमाल शराब की तस्करी में होने लगा है। छुरिया थाना की पुलिस टीम ने रविवार रात को घेराबंदी कर महतारी एक्सप्रेस वाहन क्रमांक सीजी 07 एके3015 को कब्जे में लिया। वाहन में 16 पेटी महाराष्ट्र निर्मित शराब जब्त की गई है। आरोपी ड्राइवर इन्द्र कुमार उर्फ राहुल पिता मानिक साहू उम्र 25 वर्ष निवासी कल्लुटोला (साल्हेटोला) को गिरफ्तार कर लिया गया है।