Murder: तालाब किनारे बोरी में मिली युवक की लाश, वारदात से इलाके में सनसनी

घटना की जानकारी तत्काल लोगों ने लालबाग पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची व लाश को कब्जे में लिया। लाश काफी पुरानी है और सड़-गल गई है। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। इससे उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में जुटी है।