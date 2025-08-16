Murder: तालाब किनारे बोरी में मिली युवक की लाश, वारदात से इलाके में सनसनी

Murder case: शहर के पेंड्री स्थित शीतला तालाब में बोरी के अंदर एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। आरोपियों ने युवक की हत्या कर लाश को बोरी में भरकर तालाब में फेंका है। (CG News ) मृतक युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल मृतक की शिनाख्ती नहीं हुई है। पुलिस हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
लालबाग पुलिस के अनुसार गुरुवार की सुबह तालाब में नहाने गए लोगों ने पचरी के पास एक प्लास्टिक की बोरी देाी। बोरी से बदबू आ रही थी। इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने बोरी को तालाब से बाहर निकालकर देखा तो उसके होश उड़ गए। बोरी के अंदर शव था।
घटना की जानकारी तत्काल लोगों ने लालबाग पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची व लाश को कब्जे में लिया। लाश काफी पुरानी है और सड़-गल गई है। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। इससे उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में जुटी है।