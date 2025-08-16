Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Murder: तालाब किनारे बोरी में मिली युवक की लाश, वारदात से इलाके में सनसनी

Murder case: शहर में लूट, चोरी, मर्डर जैसे वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शहर के पेंड्री तालाब से आया है। यहां एक युवक की हत्या कर शव को बोरी में भरकर फेंक दिया..

राजनंदगांव

Chandu Nirmalkar

Aug 16, 2025

rajnandgaon murder news
युवक की हत्या कर लाश को बोरी में भरकर तालाब में फेंका ( Photo - patrika )

Murder case: शहर के पेंड्री स्थित शीतला तालाब में बोरी के अंदर एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। आरोपियों ने युवक की हत्या कर लाश को बोरी में भरकर तालाब में फेंका है। (CG News ) मृतक युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल मृतक की शिनाख्ती नहीं हुई है। पुलिस हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

Murder case: बदबू आने पर हुआ शक

लालबाग पुलिस के अनुसार गुरुवार की सुबह तालाब में नहाने गए लोगों ने पचरी के पास एक प्लास्टिक की बोरी देाी। बोरी से बदबू आ रही थी। इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने बोरी को तालाब से बाहर निकालकर देखा तो उसके होश उड़ गए। बोरी के अंदर शव था।

सिर पर गहरे चोट के निशान मिले

घटना की जानकारी तत्काल लोगों ने लालबाग पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची व लाश को कब्जे में लिया। लाश काफी पुरानी है और सड़-गल गई है। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। इससे उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

