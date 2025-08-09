CG Crime: महाकाल की पालकी यात्रा के दौरान मर्डर, 6 नाबालिग गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि बोदेला में गुरुवार शाम को महाकाल की पालकी यात्रा निकाली गई थी। पालकी यात्रा बोदेला से आश्रित ग्राम से सिवनीखुर्द गई और वापस बोदेला आ रही थी। इस दौरान गांव के युवा पालकी यात्रा में नाच रहे थे। नाचने के दौरान 19 वर्षीय युवक राजेश बंजारे का आरोपियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया।