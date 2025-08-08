CG News: नाइजीरियन व दक्षिण अफ्रीका के साइबर ठग गिरफ्तार, सवा लाख की ऑनलाइन ठगी

पूछताछ में मोबाइल नंबर के धारक द्वारा अपना नाम स्टीफन उर्फ लक्की, डेडन जो पिता गुइताया वर्तमान पता चाणक्य पैलेस जनकपुरी नई दिल्ली, स्थायी पता मकान संया 142 अमिनबो, देश आइवरी कोस्ट (दक्षिण अफ्रीका) बताया। पुलिस ने मौके पर ही उसके सहयोगी आरोपी किंग्सले पिता जोसेफ वर्तमान पता चाणक्य पैलेस जनक पुरी नई दिल्ली स्थायी पता ओग्वु शहर अनंबरा देश नाइजीरिया व जॉर्ज चक्चुुमेका पिता चक्कुुमेका पता हाउस नंबर डब्ल्यू जेड 93 सीओम विहार उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली, स्थायी पता एटी ओनित्शा शहर असाबा देश नाइजीरिया को गिरतार कर लिया। आरोपियों पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है।