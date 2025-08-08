CG News: नौकरी लगाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए की ठगी, आरोपी महासमुंद से गिरफ्तार

CG News: स्मृति नगर चौकी पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी छह जिलों के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 30 लाख 94 हजार रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी महासमुंद वार्ड- 6 बजरंगपारा निवासी साबाश खान के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया।
स्मृति नगर चौकी प्रभारी गुरुविंदर सिंह सिद्धु ने बताया कि ढालसिंह वर्मा ने शिकायत की। 6 मार्च 2020 को आरोपी साबाश खान से उसकी मुलाकात हुई थी। आरोपी ने खुद को मंत्रालय रायपुर में बाबू बताते हुए ढालसिंह व उसके साथियों को नौकरी लगाने का झांसा दिया। नकद व बैंक के माध्यम से 30, लाख 94 हजार रुपए हड़प लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
CG News: आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि साबाश खान के खिलाफ पहले ठगी के मामले दर्ज हैं। इनमें थाना दर्री जिला कोरबा, थाना गोलबाजार रायपुर, थाना कोतवाली महासमुंद, थाना बंसतपुर राजनांदगांव और छुरा में मामला दर्ज है।