CG News: नौकरी लगाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए की ठगी, आरोपी महासमुंद से गिरफ्तार

स्मृति नगर चौकी प्रभारी गुरुविंदर सिंह सिद्धु ने बताया कि ढालसिंह वर्मा ने शिकायत की। 6 मार्च 2020 को आरोपी साबाश खान से उसकी मुलाकात हुई थी। आरोपी ने खुद को मंत्रालय रायपुर में बाबू बताते हुए ढालसिंह व उसके साथियों को नौकरी लगाने का झांसा दिया। नकद व बैंक के माध्यम से 30, लाख 94 हजार रुपए हड़प लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।