CG News: सोशल मीडिया में देवी पर आपत्ति जनक टिप्पणी,पोस्ट करने वाला गिरफ्तार

मोहला पुलिस के अनुसार प्रार्थी अभिमन्यू कुमार पिता कपिल देव शर्मा निवासी वार्ड 11 सिद्धार्थ नगर मोहला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी नरेन्द्र मंडावी पिता दुरूगू राम उम्र 41 निवासी दोरबा थाना खड़गांव द्वारा सोशल मीडिया में धर्म हिंसा सोशल मीडिया ग्रुप मोहला मानपुर अंचौकी में मां दुर्गा के बारे में अभद्र टिप्पणी कर फैलाया गया है।