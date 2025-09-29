Patrika LogoSwitch to English

CG News: सोशल मीडिया में देवी पर आपत्ति जनक टिप्पणी,पोस्ट करने वाला गिरफ्तार

CG News:सोशल मीडिया मॉनिटरिग के अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा तत्काल आरोपी नरेन्द्र मंडावी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया।

less than 1 minute read

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Sep 29, 2025

CG News: सोशल मीडिया में देवी पर आपत्ति जनक टिप्पणी,पोस्ट करने वाला गिरफ्तार

देवी पर आपत्ति जनक पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG News: वनांचल क्षेत्र मोहला में मां दुर्गा पर सोशल मीडिया में आपत्ति जनक टिप्पणी पोस्ट करने का मामला सामने आया था। मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मोहला पुलिस के अनुसार प्रार्थी अभिमन्यू कुमार पिता कपिल देव शर्मा निवासी वार्ड 11 सिद्धार्थ नगर मोहला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी नरेन्द्र मंडावी पिता दुरूगू राम उम्र 41 निवासी दोरबा थाना खड़गांव द्वारा सोशल मीडिया में धर्म हिंसा सोशल मीडिया ग्रुप मोहला मानपुर अंचौकी में मां दुर्गा के बारे में अभद्र टिप्पणी कर फैलाया गया है।

पुलिस ने थाना स्तर पर गठित सोशल मीडिया मॉनिटरिग के अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा तत्काल आरोपी नरेन्द्र मंडावी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस आरोपी को धारा 298, 299, 353(1)(सी)के तहत गिरतार कर जेल भेज दिया।

Published on:

29 Sept 2025 02:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: सोशल मीडिया में देवी पर आपत्ति जनक टिप्पणी,पोस्ट करने वाला गिरफ्तार

