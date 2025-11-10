Paddy Smuggling: खरीदी से पहले ही बॉर्डर में धान की तस्करी, 90 क्विंटल के साथ वाहन जब्त

प्रदेश सरकार ने 15 नवम्बर से धान खरीदने के लिए सोसाइटी के माध्यम से प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। लेकिन इस बीच तस्करों ने इसकी आड़ में तस्करी का नया तरीका निकाल लिया है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के कई गांवों में धान की बोआई और कटाई समय से पहले हो जाती है, लेकिन वहां पर धान को सही कीमत नहीं मिलती। इसलिए तस्कर मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में लाकर इसे किसानों की आड़ में बेचने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जिससे तस्करों को अधिक लाभ मिलता है।