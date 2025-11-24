डोंगरगढ़ में 55 करोड़ से तैयार हो रहा साढ़े 8 किमी लंबा परिक्रमा पथ, जमीन खरीद-बिक्री पर रोक, यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार

हाल के दिनों में इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री तेजी से बढ़ गई थी, जो अधिग्रहण और मुआवजा निर्धारण को प्रभावित कर सकती थी। परिक्रमा पथ मुरमुंदा और तुमड़ीबोड होते हुए सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा, जिससे यात्रा समय कम होगा और सडक़ हादसों में कमी आने की उम्मीद है। बेहतर परिवहन से व्यापार और उद्योग को गति मिलेगी, जबकि किसान अपनी फसल आसानी से मंडियों तक पहुंचा सकेंगे।