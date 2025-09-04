CG News: जर्जर ओव्हरब्रिज को लेकर धरना प्रदर्शन, पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा- स्पीकर के क्षेत्र का भी हाल-बेहाल

CG News: खैरागढ़-कवर्धा मार्ग स्थित चिखली ओव्हरब्रिज की जर्जर हालत और शहर में बन रहे अंडरब्रिज की धीमी रफ़्तार को लेकर कांग्रेस का दो दिवसीय आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने धरना स्थल पर पहुंचकर भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए।
सिंहदेव ने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों में विफल रही है। पंचायतों को फंड नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता प्रभावित हो रही है। खाद की समस्या, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने एनएचएम के कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराया।
उन्होंने विस स्पीकर व पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बने एस्ट्रोटर्फ की खराब स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब यहां रखरखाव संभव नहीं है तो प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। नए टर्फ लगाने पर भाजपा सरकार लगातार आश्वासन ही दे रही। वहां खिलाड़ी खेल नहींपा रहे।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव पूर्व 42 साल पुराने ओव्हरब्रिज की मरमत और चौड़ीकरण का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। मजबूरन नागरिक जर्जर ब्रिज से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं।