CG News: जर्जर ओव्हरब्रिज को लेकर धरना प्रदर्शन, पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा- स्पीकर के क्षेत्र का भी हाल-बेहाल

सिंहदेव ने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों में विफल रही है। पंचायतों को फंड नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता प्रभावित हो रही है। खाद की समस्या, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने एनएचएम के कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराया।