Indian Railway: रेलवे ने लांच किया नया रेलवन ऐप, टिकट बुकिंग पर मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट

इस ऐप के माध्यम से ट्रेनों से जुड़ी लगभग हर डिजिटल सेवा अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। कोई भी टिकट बुक करें, किसी भी ट्रेन को ट्रैक करें, खाना ऑर्डर करें, शिकायत दर्ज करें या रिफंड पाएं। सब कुछ एक क्लिक में होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्टेशनों पर डिजिटल डिस्प्ले, यात्री संपर्क कार्यक्रमों और प्रचार बैनरों के माध्यम से ऐप की विशेषताओं को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। ‘रेलवन’ ऐप का उद्देश्य यात्रियों को लंबी कतारों से मुक्त करना है।