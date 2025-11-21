Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Indian Railway: रेलवे ने लांच किया नया रेलवन ऐप, टिकट बुकिंग पर मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट

Indian Railway: ट्रेनों से जुड़ी लगभग हर डिजिटल सेवा अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। कोई भी टिकट बुक करें, किसी भी ट्रेन को ट्रैक करें, खाना ऑर्डर करें, शिकायत दर्ज करें या रिफंड पाएं।

Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 21, 2025

Indian Railway: रेलवे ने लांच किया नया रेलवन ऐप, टिकट बुकिंग पर मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट

Indian Railway: डिजिटल इंडिया को नई दिशा देने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर, बिलासपुर और रायपुर मंडलों ने यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुकिंग कार्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य नवीनतम लॉन्च किए गए ‘रेलवन’ ऐप को लोकप्रिय बनाना है, जो भारतीय रेलवे का आधिकारिक सुपर ऐप है।

इस ऐप के माध्यम से ट्रेनों से जुड़ी लगभग हर डिजिटल सेवा अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। कोई भी टिकट बुक करें, किसी भी ट्रेन को ट्रैक करें, खाना ऑर्डर करें, शिकायत दर्ज करें या रिफंड पाएं। सब कुछ एक क्लिक में होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्टेशनों पर डिजिटल डिस्प्ले, यात्री संपर्क कार्यक्रमों और प्रचार बैनरों के माध्यम से ऐप की विशेषताओं को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। ‘रेलवन’ ऐप का उद्देश्य यात्रियों को लंबी कतारों से मुक्त करना है।

यूटीएस टिकट बुकिंग- आर-वॉलेट का उपयोग करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त छूट

लाइव ट्रेन ट्रैकिंग- ट्रेन की वास्तविक समय की स्थिति अब मोबाइल पर

ई-कैटरिंग और फूड ऑर्डर- पसंदीदा भोजन सीधे आपकी सीट पर

पीएनआर स्टेटस और टिकट मैनेजमेंट- बुकिंग, कैंसिलेशन और रिफंड की सुविधा

रेलवे शिकायत एवं सुझाव पोर्टल- शिकायत दर्ज करना हुआ आसान

प्लेटफॉर्म टिकट, अनारक्षित टिकट और स्थानीय ट्रेन सेवाओं की बुकिंग

ट्रेन अलर्ट और नोटिफिकेशन की सुविधा मिल जाएगी

