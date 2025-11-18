सातवीं कक्षा के छात्र को मारा थप्पड़, कान की सुनने की शक्ति चली गई, दो शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर

सातवीं कक्षा के छात्र को मारा थप्पड़ (Photo Patrika)
CG News: डोंगरगढ़ के खालसा पब्लिक स्कूल में कक्षा सातवीं में पढ़ाई कर रहे छात्र सार्थक सहारे को उसकी शिक्षिका प्रियंका सिंह द्वारा थप्पड़ मारने से गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचा। इस घटना में छात्र के कान की सुनने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। सार्थक के माता-पिता ने इस मामले में स्कूल प्रशासन और शिक्षिका के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। डोंगरगढ़ थाने में दो शिक्षिकाओं के खिलाफ एफआईआर की गई है। धारा ११७/२ और ३ (5) के तहत जांच हो रही है।
यह घटना 2 जुलाई को उस समय हुई जब सार्थक सहारे ने अपनी किताब निकालने में थोड़ी देर की। इस पर उसकी क्लास टीचर नम्रता साहू ने गुस्से में आकर उसे डांटा और शिक्षिका प्रियंका सिंह से शिकायत की। प्रियंका ने सार्थक के दोनों कानों के पास थप्पड़ मारे।
सार्थक के माता-पिता ने घटना की जानकारी स्कूल प्रशासन को दी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को पुलिस में दर्ज कराने से बचने के लिए उन पर दबाव डाला। स्कूल के प्रिंसिपल शिवप्रीत ने पहले इस घटना को स्वीकार किया, लेकिन बाद में परिवार को मामले को आगे न बढ़ाने की सलाह दी। इसके बाद 14 अगस्त को सार्थक के पिता ने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच की मांग की। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सार्थक के पिता सुधाकर सहारे ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद यह पुष्टि की कि सार्थक के कान की नसें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉ. अश्विनी शेट्टी और डॉ. मिथलेश शर्मा ने उसे अस्पताल में भर्ती किया और इलाज शुरू किया।
