सातवीं कक्षा के छात्र को मारा थप्पड़, कान की सुनने की शक्ति चली गई, दो शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर

सार्थक के माता-पिता ने घटना की जानकारी स्कूल प्रशासन को दी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को पुलिस में दर्ज कराने से बचने के लिए उन पर दबाव डाला। स्कूल के प्रिंसिपल शिवप्रीत ने पहले इस घटना को स्वीकार किया, लेकिन बाद में परिवार को मामले को आगे न बढ़ाने की सलाह दी। इसके बाद 14 अगस्त को सार्थक के पिता ने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच की मांग की। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।