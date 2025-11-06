Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG News: बिलासपुर रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें प्रभावित, 12 घंटे देरी से पहुंची आजाद हिन्द एक्सप्रेस, यात्रियों को हुई परेशानी

CG News: शिवनाथ एक्सप्रेस राजनांदगांव स्टेशन में 5 घंटा देरी से पहुंची। वहीं आजाद हिन्द एक्सप्रेस 12 घंटा देरी से स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों के काफी देरी से पहुंचने से आगंतुक जगहों में जाने इंतजार कर रहे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 06, 2025

CG News: बिलासपुर रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें प्रभावित, 12 घंटे देरी से पहुंची आजाद हिन्द एक्सप्रेस, यात्रियों को हुई परेशानी

CG News: मंगलवार को बिलासपुर के पास गेवरा मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई थी। दुर्घटना में 11 यात्री की मौत व 20 से अधिक घायल हो गए हैं। दुर्घटना के वजह से रुट में चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुई है। घटना की वजह से बुधवार को बिलासपुर से इतवारी के बीच चलने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस राजनांदगांव स्टेशन में 5 घंटा देरी से पहुंची। वहीं आजाद हिन्द एक्सप्रेस 12 घंटा देरी से स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों के काफी देरी से पहुंचने से आगंतुक जगहों में जाने इंतजार कर रहे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

गौरतलब है कि मंगलवार को बिलासपुर स्टेशन के पास गेवरा रोड मेमू और मालगाड़ी में भीषण टक्कर हो गई थी। घटना इतना भीषण था कि 11 लोगों की मौत और 20 के आसपास घायल हो गए है। घटना के बाद इस रुट में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। इसका असर दूसरे दिन बुधवार को भी देखने को मिला।

दूसरे रुट में डायवर्ट कर किया जा रहा संचालन

इस रुट में चलने वाली कई ट्रेनों को बुधवार को दूसरे ट्रेक में डायवर्ट किया गया। जिसकी वजह से कई लोकल व एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से आगंतुल स्टेशनों में पहुंची। बुधवार को राजनांदगांव स्टेशन में शिवनाथ एक्सप्रेस व आजाद हिन्द काफी विलंब से पहुंची। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर ट्रेक में सुधार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।

Updated on:

06 Nov 2025 04:12 pm

Published on:

06 Nov 2025 04:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: बिलासपुर रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें प्रभावित, 12 घंटे देरी से पहुंची आजाद हिन्द एक्सप्रेस, यात्रियों को हुई परेशानी

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

