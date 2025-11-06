CG News: बिलासपुर रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें प्रभावित, 12 घंटे देरी से पहुंची आजाद हिन्द एक्सप्रेस, यात्रियों को हुई परेशानी

CG News: मंगलवार को बिलासपुर के पास गेवरा मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई थी। दुर्घटना में 11 यात्री की मौत व 20 से अधिक घायल हो गए हैं। दुर्घटना के वजह से रुट में चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुई है। घटना की वजह से बुधवार को बिलासपुर से इतवारी के बीच चलने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस राजनांदगांव स्टेशन में 5 घंटा देरी से पहुंची। वहीं आजाद हिन्द एक्सप्रेस 12 घंटा देरी से स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों के काफी देरी से पहुंचने से आगंतुक जगहों में जाने इंतजार कर रहे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।