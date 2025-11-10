CG News: चोर कहने से ग़ुस्से में आई बहन, दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेला, गांव में मची अफरा-तफरी

इसके बाद पूरे गांव में चीख-पुकार सुनाई देने लगी और हर कोई इस दर्दनाक दृश्य को देखकर सन्न रह गया। यह खौफनाक घटना छुईखदान थाना क्षेत्र के ग्राम झुरानदी की है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की गई है। उनके मुंह कपड़े से बंधे मिले। बच्चों के पिता गजानंद वर्मा और मां मनीषा का रो-रोकर बुरा हाल है।