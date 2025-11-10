Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG News: चोर कहने से ग़ुस्से में आई बहन, दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेला, गांव में मची अफरा-तफरी

CG News: चोर कहने से आक्रोश नाबालिक चचेरी बहन ने दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेल दिया। नाबालिक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 10, 2025

CG News: चोर कहने से ग़ुस्से में आई बहन, दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेला, गांव में मची अफरा-तफरी

दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेला (Photo Patrika)

CG News: खैरागढ़ में रविवार शाम गांव के एक कुएं से दो मासूम भाई-बहन के शव बरामद हुए। जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया। तीन वर्षीय करण वर्मा और डेढ़ वर्षीय उसकी बहन को जब मृत अवस्था में कुएं से बाहर निकाला गया।

इसके बाद पूरे गांव में चीख-पुकार सुनाई देने लगी और हर कोई इस दर्दनाक दृश्य को देखकर सन्न रह गया। यह खौफनाक घटना छुईखदान थाना क्षेत्र के ग्राम झुरानदी की है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की गई है। उनके मुंह कपड़े से बंधे मिले। बच्चों के पिता गजानंद वर्मा और मां मनीषा का रो-रोकर बुरा हाल है।

चोर कहने से चचेरी बहन ने कुएं में धकेला

दो मासूम भाई बहनों कुएं में धकेलने वाली चचेरी बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चोर कहने से आक्रोश नाबालिक चचेरी बहन ने दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेल दिया था। इस घटना के बाद घर का हर सदस्य सदमे में है और गांव का माहौल शोक और खामोशी में डूब गया है।

Updated on:

10 Nov 2025 04:20 pm

Published on:

10 Nov 2025 04:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: चोर कहने से ग़ुस्से में आई बहन, दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेला, गांव में मची अफरा-तफरी

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

