Truck Accident: राजनांदगाव में तेज रफ्तार ट्रक ने 8 वर्षीय मासूम को रौंदा, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

ग्रामीणों ने दुर्घटना के लिए तेज रफ्तार वाहनों को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मासूम की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। ग्रामीणों ने दुर्घटना के लिए तेज रफ्तार वाहनों को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की।