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Protest in Rajnandgaon: मनगटा रिसॉर्ट को बंद करने की मांग, राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन पर बैठे लोग

Protest in Rajnandgaon: प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रिसॉर्ट का लाइसेंस निरस्त करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही और अवैध गतिविधियों का परिणाम है।
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मोहन दास कुलदीप

Jun 25, 2026

Protest in Rajnandgaon

राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन पर बैठे लोग (Photo Patrika)

Mangata Resort Closed: राजनांदगांव जिले के मनगटा स्थित रिसॉर्ट में युवती की संदिग्ध मौत के बाद अब मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के लोग रिसॉर्ट को बंद कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस रिसॉर्ट में यह घटना हुई, वहां लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की।

अपडेट जारी है।

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Published on:

25 Jun 2026 05:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Protest in Rajnandgaon: मनगटा रिसॉर्ट को बंद करने की मांग, राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन पर बैठे लोग

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