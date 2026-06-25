Protest in Rajnandgaon: मनगटा रिसॉर्ट को बंद करने की मांग, राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन पर बैठे लोग

Mangata Resort Closed: राजनांदगांव जिले के मनगटा स्थित रिसॉर्ट में युवती की संदिग्ध मौत के बाद अब मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के लोग रिसॉर्ट को बंद कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस रिसॉर्ट में यह घटना हुई, वहां लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की।