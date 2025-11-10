CG News: ढाई माह से लापता युवक की मिली लाश, कार सहित शिवनाथ नदी में सड़ी-गली अवस्था में मिला

रविवार को खुटेरी निवासी एक युवक पुल के नीचे नहा रहा था। इस दौरान मृतक लीलाधर का सिर पानी के उपर आया था। युवक ने इसकी जानकारी गांव के सरपंच व ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सोमनी पुलिस को दी। सोमनी टीआई अरुण नामदेव दल-बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और क्रेन वाहन बुलाकर कार सहित लीलाधर के शव को पानी से बाहर निकाला। कार सहित युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

खुटेरी शिवनाथ नदी में कार सहित एक युवक की लाश मिली है। मृतक भर्रेगांव का निवासी है और वह 24 अगस्त से लापता था। उसके परिजनों ने उसके गुम होने की शिकायत जेवरा सिरसा थाना में दर्ज कराई थी। प्रथम दृष्टया मामला एक्सीटेंड का लग रहा है। शव को कब्जे में लेकर विवेचना की जा रही है।