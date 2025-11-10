Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG News: ढाई माह से लापता युवक की मिली लाश, कार सहित शिवनाथ नदी में सड़ी-गली अवस्था में मिला

CG News: भर्रेगांव निवासी 30 वर्षीय लीलाधर कुंभकार पिता लेखराम की लाश रविवार को खुटेरी स्थित शिवनाथ नदी में कार सहित सड़ी-गली अवस्था में मिली है। लीलाधर कुंभकार 24 अगस्त से कार सहित लापता था। उसके परिजनों ने उसके गुमशुदा होने की शिकायत दुर्ग जिला के जेवरा-सिरसा थाना में दर्ज कराई थी। लीलाधर का शव [&hellip;]

2 min read
राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 10, 2025

CG News: ढाई माह से लापता युवक की मिली लाश, कार सहित शिवनाथ नदी में सड़ी-गली अवस्थामें मिला

कार सहित शिवनाथ नदी में मिली लाश (Photo patrika)

CG News: भर्रेगांव निवासी 30 वर्षीय लीलाधर कुंभकार पिता लेखराम की लाश रविवार को खुटेरी स्थित शिवनाथ नदी में कार सहित सड़ी-गली अवस्था में मिली है। लीलाधर कुंभकार 24 अगस्त से कार सहित लापता था। उसके परिजनों ने उसके गुमशुदा होने की शिकायत दुर्ग जिला के जेवरा-सिरसा थाना में दर्ज कराई थी। लीलाधर का शव रविवार को भर्रेगांव से सटे खुटेरी शिवनाथ नदी से लगभग ढाई माह बाद कार सहित सड़ी- गली अवस्था में मिली है। पुलिस के अनुसार मृतक अनियंत्रित होकर कार सहित नदी में गिरा था और पानी अधिक होने से इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर विवेचना में जुटी है।

ग्रामीणों के अनुसार भर्रेगांव निवासी लीलाधर कुंभकार 24 अगस्त को अपनी पत्नी को तीज पर्व में छोड़ने ससुराल जावरा-सिरसा गया था। इस दौरान वह घर वापस नहीं लौटा था। परिजनों ने लीलाधर के गुम होने की शिकायत जेवरा सिरसा थाना में दर्ज कराई थी। लीलाधर का शव गांव के नजदीक खुटेरी के शिवनाथ नदी में पुल के नीचे मिली है।

भर्रेगांव के ग्रामीणों ने कार की पहचान लापता लीलाधर के रुप में की। पुलिस लीलाधर के परिजनों को बुलाकर शिनाख्ती कराई। परिजनों ने मृतक लीलाधर की पहचान कर ली। कार का सामने हिस्सा और एक साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार पुल के पिल्हर से टकरा कर नदी में गिर गया और बाढ़ का पानी अधिक होने से मृतक कार सहित पानी में डूब गया। नदी में पानी कुछ कम होने से मृतक का सिर उपर आया और नहाते समय युवक ने देखकर इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी।

नहाते समय खुटेरी के युवक ने देखा

रविवार को खुटेरी निवासी एक युवक पुल के नीचे नहा रहा था। इस दौरान मृतक लीलाधर का सिर पानी के उपर आया था। युवक ने इसकी जानकारी गांव के सरपंच व ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सोमनी पुलिस को दी। सोमनी टीआई अरुण नामदेव दल-बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और क्रेन वाहन बुलाकर कार सहित लीलाधर के शव को पानी से बाहर निकाला। कार सहित युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
खुटेरी शिवनाथ नदी में कार सहित एक युवक की लाश मिली है। मृतक भर्रेगांव का निवासी है और वह 24 अगस्त से लापता था। उसके परिजनों ने उसके गुम होने की शिकायत जेवरा सिरसा थाना में दर्ज कराई थी। प्रथम दृष्टया मामला एक्सीटेंड का लग रहा है। शव को कब्जे में लेकर विवेचना की जा रही है।

  • अरुण नामदेव, थाना प्रभारी सोमनी

CG News: ढाई माह से लापता युवक की मिली लाश, कार सहित शिवनाथ नदी में सड़ी-गली अवस्था में मिला

