Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG Crime: दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष में में तीन मर्डर, पूरे गांव में दौड़ी शोक की लहर

CG Crime: गणेश पंडाल में विवाद के बाद चाकू के हमले में घायल सचिन दास मानिकपुरी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 10, 2025

CG Crime: दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष में में तीन मर्डर, पूरे गांव में दौड़ी शोक की लहर

CG Crime: श्रमिक बाहुल्य वार्ड बजरंगपुर-नवागांव शांत एरिया था। यहां के रहवासी बेखौफ आवाजाही करते थे पर इन दिनों दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष ने क्षेत्र के रहवासियों को सकते में डाल दिया है। पुलिस की नाकामी के चलते यहां तीन मर्डर हो गए। चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल किशन राजपूत के अलावा दो दिन पहले गणेश पंडाल में विवाद के बाद चाकू के हमले में घायल सचिन दास मानिकपुरी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है।

इनकी मौत की खबर से वार्ड में रोष व्याप्त है। हत्या की इन वारदातों ने तीन परिवार को उजाड़ दिया। वहीं मंगलवार रात को एक मृतक का शव पहुंचा तो वार्ड में शोक की लहर दौड़ पड़ी।

अधिकांश क्षेत्र में युवाओं का बन रहा गैंग, खतरनाक हो रही स्थिति

शहर व जिले में चाकूबाजी की घटना आम बात हो गई है।

नशे के आदी हो रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं।

गैंग तैयार हो रहा है। युवा वर्ग नशे के कारोबार में लिप्त हैं।

ऑनलाइन चाकू मंगाकर रखने का ट्रेंड बन गया है

बजरंगपुर-नवागांव में हुई घटना चिंताजनक है। शहर व जिले में अपराध पर लगाम लगाने सख्त कदम उठाए जाएंगे। नशे के कारोबार पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। इन मामलों को लेकर ठोस प्लानिंग की जाएगी।

  • अभिषेक शांडिल्य, आईजी राजनांदगांव रेंज

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 05:39 pm

Published on:

10 Sept 2025 05:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Crime: दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष में में तीन मर्डर, पूरे गांव में दौड़ी शोक की लहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.