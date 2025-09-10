CG Crime: दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष में में तीन मर्डर, पूरे गांव में दौड़ी शोक की लहर

CG Crime: श्रमिक बाहुल्य वार्ड बजरंगपुर-नवागांव शांत एरिया था। यहां के रहवासी बेखौफ आवाजाही करते थे पर इन दिनों दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष ने क्षेत्र के रहवासियों को सकते में डाल दिया है। पुलिस की नाकामी के चलते यहां तीन मर्डर हो गए। चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल किशन राजपूत के अलावा दो दिन पहले गणेश पंडाल में विवाद के बाद चाकू के हमले में घायल सचिन दास मानिकपुरी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है।