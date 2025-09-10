CG Crime: दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष में में तीन मर्डर, पूरे गांव में दौड़ी शोक की लहर

CG Crime: श्रमिक बाहुल्य वार्ड बजरंगपुर-नवागांव शांत एरिया था। यहां के रहवासी बेखौफ आवाजाही करते थे पर इन दिनों दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष ने क्षेत्र के रहवासियों को सकते में डाल दिया है। पुलिस की नाकामी के चलते यहां तीन मर्डर हो गए। चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल किशन राजपूत के अलावा दो दिन पहले गणेश पंडाल में विवाद के बाद चाकू के हमले में घायल सचिन दास मानिकपुरी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है।
इनकी मौत की खबर से वार्ड में रोष व्याप्त है। हत्या की इन वारदातों ने तीन परिवार को उजाड़ दिया। वहीं मंगलवार रात को एक मृतक का शव पहुंचा तो वार्ड में शोक की लहर दौड़ पड़ी।
अधिकांश क्षेत्र में युवाओं का बन रहा गैंग, खतरनाक हो रही स्थिति
शहर व जिले में चाकूबाजी की घटना आम बात हो गई है।
नशे के आदी हो रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
गैंग तैयार हो रहा है। युवा वर्ग नशे के कारोबार में लिप्त हैं।
ऑनलाइन चाकू मंगाकर रखने का ट्रेंड बन गया है
बजरंगपुर-नवागांव में हुई घटना चिंताजनक है। शहर व जिले में अपराध पर लगाम लगाने सख्त कदम उठाए जाएंगे। नशे के कारोबार पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। इन मामलों को लेकर ठोस प्लानिंग की जाएगी।