Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

यूनिवर्सिटी कैपस में नेतागिरी पर नकेल, विद्यार्थी खुद बताएंगे अपनी समस्या, CSVTU ने जारी किया आदेश

CG News: राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) ने मंगलवार को एक विशेष आदेश निकाला है।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

यूनिवर्सिटी कैपस में नेतागिरी पर नकेल, विद्यार्थी खुद बताएंगे अपनी समस्या(photo-patrika)
यूनिवर्सिटी कैपस में नेतागिरी पर नकेल, विद्यार्थी खुद बताएंगे अपनी समस्या(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) ने मंगलवार को एक विशेष आदेश निकाला है। इसमें कहा है कि डिग्री, रिजल्ट, माइग्रेशन, रि-वैल्यूएशन जैसे सभी आवेदन या निवेदन या तो कॉलेज के माध्यम से लिए जाएंगे या फिर छात्र स्वयं विश्वविद्यालय आकर जमा करेंगे। इस आदेश का उद्देश्य यूनिवर्सिटी कैपस में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश और अघोषित नेतागिरी पर नकेल कसना है।

CG News: आखिर कौन हैं बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति

सीएसवीटीयू ने विद्यार्थियों को सत निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से संपर्क में न रहें जो समस्या के समाधान के लिए गुमराह करते हैं। समस्या समाधान के लिए सीएसवीटीयू में पूरी व्यवस्था है। इसके दायरे में रहते हुए ही हल निकाला जाएगा। सीएसवीटीयू की वेबसाइट पर सुविधा है। इसके जरिए ही सीएसवीटीयू समस्या के समाधान की पहल करेगा। बेवजह की भीड़भाड़ और अनधिकृत व्यक्तियों से बचने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीप स्पेस – टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का किया अवलोकन,जापान की जेट्रो कंपनी को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित
रायपुर
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीप स्पेस - टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का किया अवलोकन,जापान की जेट्रो कंपनी को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित

छात्रों की समस्याओं को हल करने सीएसवीटीयू में अधिकृत व्यवस्था है, जिनका इन प्रकरणों से कोई लेना देना नहीं है। वे विद्यार्थियों को समस्या का समाधान का दावा कर गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आदेश जारी किया है। विद्यार्थियों को सतर्क रहना चाहिए। कॉलेजों को भी निर्देश दिए गए हैं।

सबद्ध कॉलेजों को भी दी हिदायत

हाल ही में सीएसवीटीयू में रिजल्ट की समस्याओं को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं। इसमें विद्यार्थियों के साथ बाहरी लोगों की दखल रही है। विद्यार्थियों ने भी सीएसवीटीयू कैपस पहुंचकर प्रदर्शन के जरिए ही प्रबंधन तक अपनी बात पहुंचाई है।

फिलहाल, छत्तीसगढ़ के विवि और कॉलेजों में राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर पाबंदी है। साल 2016 के बाद से ही प्रदेश में छात्रसंघ के चुनाव नहीं हुए हैं। अधिकृत छात्रनेता न होने की वजह से कथित बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति कैपस में आकर विद्यार्थियों की समस्याओं को उठा रहे हैं।

सबद्ध कॉलेजों को भी हिदायत

इस आदेश के जरिए सीएसवीटीयू ने संबद्ध कॉलेजों को भी हिदायत दी है कि वे अपने छात्रों को नसीहत दें कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के संरक्षण में आकर अपनी समस्या को और न बढ़ाएं। बाहरी और अनधिकृत व्यक्तियों से सतर्क रहें। यदि किसी छात्र को सीएसवीटीयू से जुड़ी शिकायत या समस्या है तो वह कॉलेज के माध्यम से ही सीएसवीटीयू तक पहुंचाएं।

बाहरी व्यक्ति पर होगी कार्रवाई

सीएसवीटीयू प्रशासन ने बताया कि विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर कुछ बाहरी लोग प्रबंधन तक पहुंच रहे हैं। ये लोग उनकी समस्याओं के निराकरण का दावा कर रहे हैं। सीएसवीटीयू ने कहा है कि ऐसे लोगों पर पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों को गुमराह करने की शिकायत पर विवि कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। अलावा बाहरी व्यक्तियों के विवि कैपस में आने पर भी पाबंदी होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 05:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / यूनिवर्सिटी कैपस में नेतागिरी पर नकेल, विद्यार्थी खुद बताएंगे अपनी समस्या, CSVTU ने जारी किया आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.