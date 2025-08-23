यूनिवर्सिटी कैपस में नेतागिरी पर नकेल, विद्यार्थी खुद बताएंगे अपनी समस्या, CSVTU ने जारी किया आदेश

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) ने मंगलवार को एक विशेष आदेश निकाला है। इसमें कहा है कि डिग्री, रिजल्ट, माइग्रेशन, रि-वैल्यूएशन जैसे सभी आवेदन या निवेदन या तो कॉलेज के माध्यम से लिए जाएंगे या फिर छात्र स्वयं विश्वविद्यालय आकर जमा करेंगे। इस आदेश का उद्देश्य यूनिवर्सिटी कैपस में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश और अघोषित नेतागिरी पर नकेल कसना है।
सीएसवीटीयू ने विद्यार्थियों को सत निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से संपर्क में न रहें जो समस्या के समाधान के लिए गुमराह करते हैं। समस्या समाधान के लिए सीएसवीटीयू में पूरी व्यवस्था है। इसके दायरे में रहते हुए ही हल निकाला जाएगा। सीएसवीटीयू की वेबसाइट पर सुविधा है। इसके जरिए ही सीएसवीटीयू समस्या के समाधान की पहल करेगा। बेवजह की भीड़भाड़ और अनधिकृत व्यक्तियों से बचने की सलाह दी गई है।
छात्रों की समस्याओं को हल करने सीएसवीटीयू में अधिकृत व्यवस्था है, जिनका इन प्रकरणों से कोई लेना देना नहीं है। वे विद्यार्थियों को समस्या का समाधान का दावा कर गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आदेश जारी किया है। विद्यार्थियों को सतर्क रहना चाहिए। कॉलेजों को भी निर्देश दिए गए हैं।
हाल ही में सीएसवीटीयू में रिजल्ट की समस्याओं को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं। इसमें विद्यार्थियों के साथ बाहरी लोगों की दखल रही है। विद्यार्थियों ने भी सीएसवीटीयू कैपस पहुंचकर प्रदर्शन के जरिए ही प्रबंधन तक अपनी बात पहुंचाई है।
फिलहाल, छत्तीसगढ़ के विवि और कॉलेजों में राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर पाबंदी है। साल 2016 के बाद से ही प्रदेश में छात्रसंघ के चुनाव नहीं हुए हैं। अधिकृत छात्रनेता न होने की वजह से कथित बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति कैपस में आकर विद्यार्थियों की समस्याओं को उठा रहे हैं।
इस आदेश के जरिए सीएसवीटीयू ने संबद्ध कॉलेजों को भी हिदायत दी है कि वे अपने छात्रों को नसीहत दें कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के संरक्षण में आकर अपनी समस्या को और न बढ़ाएं। बाहरी और अनधिकृत व्यक्तियों से सतर्क रहें। यदि किसी छात्र को सीएसवीटीयू से जुड़ी शिकायत या समस्या है तो वह कॉलेज के माध्यम से ही सीएसवीटीयू तक पहुंचाएं।
सीएसवीटीयू प्रशासन ने बताया कि विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर कुछ बाहरी लोग प्रबंधन तक पहुंच रहे हैं। ये लोग उनकी समस्याओं के निराकरण का दावा कर रहे हैं। सीएसवीटीयू ने कहा है कि ऐसे लोगों पर पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों को गुमराह करने की शिकायत पर विवि कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। अलावा बाहरी व्यक्तियों के विवि कैपस में आने पर भी पाबंदी होगी।