यूनिवर्सिटी कैपस में नेतागिरी पर नकेल, विद्यार्थी खुद बताएंगे अपनी समस्या, CSVTU ने जारी किया आदेश

सीएसवीटीयू ने विद्यार्थियों को सत निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से संपर्क में न रहें जो समस्या के समाधान के लिए गुमराह करते हैं। समस्या समाधान के लिए सीएसवीटीयू में पूरी व्यवस्था है। इसके दायरे में रहते हुए ही हल निकाला जाएगा। सीएसवीटीयू की वेबसाइट पर सुविधा है। इसके जरिए ही सीएसवीटीयू समस्या के समाधान की पहल करेगा। बेवजह की भीड़भाड़ और अनधिकृत व्यक्तियों से बचने की सलाह दी गई है।