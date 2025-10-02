CG Accident: नेशनल हाईवे में दर्दनाक हादसा, चार लोगों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल

नेशनल हाईवे में दर्दनाक हादसा (Photo Patrika)
CG Accident: नेशनल हाईवे क्रमांक 53 पर बुधवार को हुए दो सडक़ हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पेंड्री में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी है। बुधवार की सुबह हाईवे पर पाटेकोहरा बैरियर के समीप ट्रक विपरीत दिशा में बिना कोई संकेतक के खड़ा था।
इसी दौरान देवरी से राजनांदगांव की ओर आ रहे बाइक सवार ट्रक के पीछे टकरा गए। बाइक पर तीन लोग सवार थे। घटना में 22 वर्षीय युवक संजय मानकर पिता इंसाराम निवासी शीलापुर थाना देवरी जिला गोंदिया महाराष्ट्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शीलापुर निवासी श्यामा रमेश भोयर और आशीष फुन्ने गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यहां इलाज के दौरान श्यामा रमेश भोयर की भी मौत हो गई। आशीष फुन्ने का इलाज जारी है। दूसरी घटना चिचोला में राममंदिर के पास हुई। रायपुर से नागपुर की ओर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में ट्रक के नीचे दबने से चालक गोविंद कदम उम्र 25 निवासी तामसा जिला नांदेड़ महाराष्ट्र और परिचालक ओंकार बडग़े निवासी तामसा जिला नांदेड़ महाराष्ट्र की मौत हो गई है।
ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौत
ग्राम चिंगरी निवासी 24 वर्षीय मुकेश सेन मंगलवार शाम बाजार अतरिया में पेट्रोल भरवाने के लिए आया था। पेट्रोल भरवाने के बाद वह घर जाने के लिए मेन रोड पर पहुंचा। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
