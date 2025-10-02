Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG Accident: नेशनल हाईवे में दर्दनाक हादसा, चार लोगों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल

CG Accident: मेडिकल कॉलेज पेंड्री में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी है। बुधवार की सुबह हाईवे पर पाटेकोहरा बैरियर के समीप ट्रक विपरीत दिशा में बिना कोई संकेतक के खड़ा था।

less than 1 minute read

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Oct 02, 2025

CG Accident: नेशनल हाईवे में दर्दनाक हादसा, चार लोगों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल

नेशनल हाईवे में दर्दनाक हादसा (Photo Patrika)

CG Accident: नेशनल हाईवे क्रमांक 53 पर बुधवार को हुए दो सडक़ हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पेंड्री में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी है। बुधवार की सुबह हाईवे पर पाटेकोहरा बैरियर के समीप ट्रक विपरीत दिशा में बिना कोई संकेतक के खड़ा था।

इसी दौरान देवरी से राजनांदगांव की ओर आ रहे बाइक सवार ट्रक के पीछे टकरा गए। बाइक पर तीन लोग सवार थे। घटना में 22 वर्षीय युवक संजय मानकर पिता इंसाराम निवासी शीलापुर थाना देवरी जिला गोंदिया महाराष्ट्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शीलापुर निवासी श्यामा रमेश भोयर और आशीष फुन्ने गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यहां इलाज के दौरान श्यामा रमेश भोयर की भी मौत हो गई। आशीष फुन्ने का इलाज जारी है। दूसरी घटना चिचोला में राममंदिर के पास हुई। रायपुर से नागपुर की ओर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में ट्रक के नीचे दबने से चालक गोविंद कदम उम्र 25 निवासी तामसा जिला नांदेड़ महाराष्ट्र और परिचालक ओंकार बडग़े निवासी तामसा जिला नांदेड़ महाराष्ट्र की मौत हो गई है।

ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौत

ग्राम चिंगरी निवासी 24 वर्षीय मुकेश सेन मंगलवार शाम बाजार अतरिया में पेट्रोल भरवाने के लिए आया था। पेट्रोल भरवाने के बाद वह घर जाने के लिए मेन रोड पर पहुंचा। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Accident: नेशनल हाईवे में दर्दनाक हादसा, चार लोगों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सुरक्षाबलों को फिर मिली बड़ी कामयाबी, जंगल से भरमार बंदूक के साथ दबोचा गया नक्सली

भरमार बंदूक के साथ दबोचा गया नक्सली (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

नवरात्रि के आखिरी दिन दर्दनाक हादसा! फिर खून से लाल हुई सड़क, मोटर साइकिल सवार 2 घायल, एक की मौत

नवरात्रि के आखिरी दिन दर्दनाक हादसा (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

CG News: महतारी एक्सप्रेस से शराब तस्करी, पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा, 16 पेटी जब्त

CG News: महतारी एक्सप्रेस से शराब तस्करी, पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा, 16 पेटी जब्त
राजनंदगांव

Vijayadashami 2025: राजनांदगाव में असीस कौर की मधुर तान, एआई आतिशबाजी से रोशन होगा उत्सव, 61 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन

Vijayadashami 2025: राजनांदगाव में असीस कौर की मधुर तान, एआई आतिशबाजी से रोशन होगा उत्सव, 61 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन
राजनंदगांव

CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत

CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.