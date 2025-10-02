CG Accident: नेशनल हाईवे में दर्दनाक हादसा, चार लोगों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल

CG Accident: नेशनल हाईवे क्रमांक 53 पर बुधवार को हुए दो सडक़ हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पेंड्री में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी है। बुधवार की सुबह हाईवे पर पाटेकोहरा बैरियर के समीप ट्रक विपरीत दिशा में बिना कोई संकेतक के खड़ा था।