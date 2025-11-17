Cyber Fraud: अमेरिका रिटर्न बुजुर्ग महिला से 80 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट का दिखाकर कर दी धोखाधड़ी

CG News: आरक्षक से 15 लाख की ठगी! शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर परिचित फरार...(photo-patrika)
Cyber Fraud: शहर के सनसिटी क्षेत्र में एक दिलचस्प और चिंताजनक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां रहने वाली एक अमेरिका रिटर्न एनआरआई बुजुर्ग महिला को मनीलॉड्रिंग और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर शातिर आरोपियों ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। यह मामला कोतवाली थाना में दर्ज हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 7 नवबर को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने महिला को मनीलॉड्रिंग के एक मामले में फंसने का डर दिखाया और उसे बताया कि अगर वह इस मामले को जल्द सुलझाना चाहती है, तो उसे जज के सामने मामले को दिखाना होगा। आरोपी ने महिला को यह लालच दिया कि अगर वह इस मामले को सुलझाती है, तो उसे रकम का 30 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। डर और लालच में फंसी महिला ने बिना सोचे-समझे आरोपी के बताए खातों में पहले 58 लाख रुपए और फिर बाद में 21 लाख रुपए आरटीजीएस कर दिए। इस तरह, महिला ने कुल मिलाकर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली।
जब महिला बड़ी रकम आरटीजीएस करने बैंक पहुंची, तो बैंक अधिकारियों ने उसे इस ट्रांजैक्शन को रोकने की सलाह दी। हालांकि, महिला डर की वजह से बैंक अधिकारियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रकम ट्रांसफर कर दी। बाद में उसे समझ में आया कि वह एक धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी है।
कोतवाली थाना के टीआई नंद किशोर गौतम ने बताया कि इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग