Cyber Fraud: अमेरिका रिटर्न बुजुर्ग महिला से 80 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट का दिखाकर कर दी धोखाधड़ी

पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 7 नवबर को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने महिला को मनीलॉड्रिंग के एक मामले में फंसने का डर दिखाया और उसे बताया कि अगर वह इस मामले को जल्द सुलझाना चाहती है, तो उसे जज के सामने मामले को दिखाना होगा। आरोपी ने महिला को यह लालच दिया कि अगर वह इस मामले को सुलझाती है, तो उसे रकम का 30 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। डर और लालच में फंसी महिला ने बिना सोचे-समझे आरोपी के बताए खातों में पहले 58 लाख रुपए और फिर बाद में 21 लाख रुपए आरटीजीएस कर दिए। इस तरह, महिला ने कुल मिलाकर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली।