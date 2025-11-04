CG News: छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे उपराष्ट्रपति, लखपति दीदी समेलन में होंगे शामिल, राजनांदगांव क्षेत्र नो लाइंग जोन घोषित

छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (Photo Patrika )
CG News: भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 5 नवबर को राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर कलेक्टर ने राजनांदगांव क्षेत्र को नो लाईंग जोन घोषित किया है। सुरक्षागत कारणों से यह निर्णय लिया गया है। ड्रोन जैसी उड़ने वाली मशीनों को प्रतिबंधित किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 5 नवबर को दोपहर 12.35 बजे स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर से हेलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1.10 बजे पीटीएस ग्राउंड राजनांदगांव पहुंचेंगे। दोपहर 1.10 बजे से दोपहर 1.20 बजे तक स्वागत एवं परिचय प्राप्त करेंगे।
उपराष्ट्रपति दोपहर 1.20 बजे पीटीएस ग्राऊंड राजनांदगांव से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1.30 बजे स्पीकर हाऊस राजनांदगांव पहुंचेंगे और दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय आरक्षित रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दोपहर 2 बजे स्पीकर हाऊस राजनांदगांव से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2.10 बजे उदयाचल ट्रस्ट के भवन पहुंचेंगे। दोपहर 2.10 बजे से दोपहर 2.25 बजे तक उदयाचल मल्टी स्पेशियलिटी नेत्र चिकित्सा संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
उपराष्ट्रपति दोपहर 2.25 बजे उदयाचल मल्टी स्पेशियलिटी नेत्र चिकित्सा संस्थान से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2.35 बजे स्टेट स्कूल मैदान राजनांदगांव पहुंचेंगे और दोपहर 2.35 बजे से दोपहर 3.35 बजे तक लखपति दीदी समेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति दोपहर 3.35 बजे स्टेट स्कूल मैदान राजनांदगांव से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 3.45 बजे हेलीपेड पीटीएस ग्राउंड राजनांदगांव पहुंचेंगे और उन्हें दोपहर 3.45 बजे से दोपहर 3.55 बजे तक विदाई दी जाएगी।
