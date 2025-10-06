Road Accident: शादी का न्योता देकर लौट रहे ग्रामीण को वाहन ने कुचला, मौके पर हो गई मौत

Road Accident: स्टेट हाईवे पर बीती रात सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई है। शनिवार रात्रि करीब एक बजे ग्राम बगदई बस स्टैंड के समीप एक व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन चालक ने रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद राहगीरों व ग्रामीणों ने इसकी सूचना डोंगरगांव थाने को 112 को दी गई।