Road Accident: शादी का न्योता देकर लौट रहे ग्रामीण को वाहन ने कुचला, मौके पर हो गई मौत

Road Accident: अज्ञात वाहन चालक ने रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद राहगीरों व ग्रामीणों ने इसकी सूचना डोंगरगांव थाने को 112 को दी गई।

2 min read

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Oct 06, 2025

Road Accident: शादी का न्योता देकर लौट रहे ग्रामीण को वाहन ने कुचला, मौके पर हो गई मौत

Road Accident: स्टेट हाईवे पर बीती रात सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई है। शनिवार रात्रि करीब एक बजे ग्राम बगदई बस स्टैंड के समीप एक व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन चालक ने रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद राहगीरों व ग्रामीणों ने इसकी सूचना डोंगरगांव थाने को 112 को दी गई।

घटना स्थल से मृत व्यक्ति के शव को डोंगरगांव शव गृह में रखा गया। इस दौरान उक्त व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई थी। वहीं सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक के परिजनों को जानकारी मिली तब वे डोंगरगांव थाने पहुंचकर मर्ग कायम कराया।

मिली जानकारी के अनुसार मृतक का भाई बालकराम साहू पिता स्व.हीरालाल साहू, उम्र 56 साल, निवासी ग्राम पैरी (अर्जुनी) ने बताया कि 4 अक्टूबर को मैं अपने गांव घर में था, मेरा चचेरा भाई अक्तूराम साहू पिता स्व.तीजूराम साहू 52 वर्ष निवासी पैरी शादी की बात को लेकर ग्राम बगदई अपने रिश्तेदारों को बताने गया था।

देर रात में मोबाइल वाट्सऐप से पता चला कि ग्राम बगदई बस स्टैंड के सामने एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष का है, जो सफेद रंग जैसा फुल शर्ट एवं ग्रे कलर का फुलपेन्ट कमर में बेल्ट पहना है, बाल काला है, उसके पास एक सफेद, लाल रंग का कैरी बैग (थैला) है।

थैले में पहनने का कपडा दो जोड़ी, कोलगेट पेस्ट, टूथ ब्रश, जीभी एवं दवाई रखा हुआ है. जिसका ग्राम बगदई बस स्टैंड के सामने आम रोड में अज्ञात वाहन के चालक के द्वारा ठोकर मारकर रोड दुर्घटना करने से मृत्यु हो गई है।

इस सूचना के मिलने के बाद वह अपने चचेरे भाई अक्तुराम साहू का घर में पता तलाश किया, जो घर पर नहीं मिला। इस पर शंका समाधान के लिए अपने परिजन व गांव वालों के साथ सीएचसी डोंगरगांव के मरचुरी घर में पहुंचकर पुलिस के सहयोग से दुर्घटना में मृत व्यक्ति को चचेरा भाई अक्तुराम साहू के रूप में पहचान किया गया।

Updated on:

06 Oct 2025 02:00 pm

Published on:

06 Oct 2025 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Road Accident: शादी का न्योता देकर लौट रहे ग्रामीण को वाहन ने कुचला, मौके पर हो गई मौत

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

