CG News: खाना बनाते समय चूल्हे से उठी चिंगारी, घर में लगी आग, दो दिव्यांग महिलाएं झुलसीं

गौरी नगर के गली नंबर 3 में मानसिक रूप से बीमार व दिव्यांग महिला 60 साल की मालती एमरोन व 62 साल की रेखा एमरोन एक मकान में रहती हैं। मालती गुरुवार शाम को चूल्हे में खाना बनी रही थी। रात करीब पौने 9 बजे चूल्हे की आग की चिंगारी से घर में अचानक आग लग गई। घर से उठते धुएं व आग की चिंगारी को पड़ोसियों ने देखा और पास के घर में मौजूद पार्षद हफीज खान को इसकी जानकारी दी। पार्षद खान पड़ोसियों व आसपास मौजूद लोगों के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचे।