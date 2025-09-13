Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: खाना बनाते समय चूल्हे से उठी चिंगारी, घर में लगी आग, दो दिव्यांग महिलाएं झुलसीं

CG News: वार्डवासियों द्वारा अपने घरों से पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी निगम के फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत बाद आग पर काबू पाया गया।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 13, 2025

CG News: खाना बनाते समय चूल्हे से उठी चिंगारी, घर में लगी आग, दो दिव्यांग महिलाएं झुलसीं
घर में लगी भीषण आग (Photo Patrika)

CG News: शहर के गौरीनगर वार्ड में बीती रात को खाना बनाते समय चूल्हे से उठी चिंगारी से एक घर में आग लग गई। आग से सामान जलकर राख हो गए। वहीं घर पर मौजूद दो दिव्यांग महिलाएं बुरी तरह से झुलस र्गईं हैं। दोनों महिलाओं को वार्ड पार्षद हफीज खान व पड़ोसियों ने आग की लपटों के बीच से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है।

गौरी नगर के गली नंबर 3 में मानसिक रूप से बीमार व दिव्यांग महिला 60 साल की मालती एमरोन व 62 साल की रेखा एमरोन एक मकान में रहती हैं। मालती गुरुवार शाम को चूल्हे में खाना बनी रही थी। रात करीब पौने 9 बजे चूल्हे की आग की चिंगारी से घर में अचानक आग लग गई। घर से उठते धुएं व आग की चिंगारी को पड़ोसियों ने देखा और पास के घर में मौजूद पार्षद हफीज खान को इसकी जानकारी दी। पार्षद खान पड़ोसियों व आसपास मौजूद लोगों के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचे।

दिव्यांग महिला मालती व रेखा को आग की लपटों के बीच बाहर निकाले। दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं वार्डवासियों द्वारा अपने घरों से पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी निगम के फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान घर में रखे सामान जल कर राख हो गए थे। पार्षद खान व पड़ोसियों ने दोनों महिलाओं की समय रहते जान बचा लिए।

आग बुझाते समय सांप ने युवक को डसा, भर्ती

आगजनी की घटना से वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग बुझाने पड़ोसियों के अलावा वार्ड के लोग भी मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग को बुझाने लगे। आग बुझाने के दौरान वार्ड के युवक प्रकाश राव को जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के डसने से लोगों में भय का माहौल बन गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2025 11:59 am

Published on:

13 Sept 2025 11:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: खाना बनाते समय चूल्हे से उठी चिंगारी, घर में लगी आग, दो दिव्यांग महिलाएं झुलसीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.