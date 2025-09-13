CG News: खाना बनाते समय चूल्हे से उठी चिंगारी, घर में लगी आग, दो दिव्यांग महिलाएं झुलसीं

CG News: शहर के गौरीनगर वार्ड में बीती रात को खाना बनाते समय चूल्हे से उठी चिंगारी से एक घर में आग लग गई। आग से सामान जलकर राख हो गए। वहीं घर पर मौजूद दो दिव्यांग महिलाएं बुरी तरह से झुलस र्गईं हैं। दोनों महिलाओं को वार्ड पार्षद हफीज खान व पड़ोसियों ने आग की लपटों के बीच से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है।
गौरी नगर के गली नंबर 3 में मानसिक रूप से बीमार व दिव्यांग महिला 60 साल की मालती एमरोन व 62 साल की रेखा एमरोन एक मकान में रहती हैं। मालती गुरुवार शाम को चूल्हे में खाना बनी रही थी। रात करीब पौने 9 बजे चूल्हे की आग की चिंगारी से घर में अचानक आग लग गई। घर से उठते धुएं व आग की चिंगारी को पड़ोसियों ने देखा और पास के घर में मौजूद पार्षद हफीज खान को इसकी जानकारी दी। पार्षद खान पड़ोसियों व आसपास मौजूद लोगों के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचे।
दिव्यांग महिला मालती व रेखा को आग की लपटों के बीच बाहर निकाले। दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं वार्डवासियों द्वारा अपने घरों से पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी निगम के फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान घर में रखे सामान जल कर राख हो गए थे। पार्षद खान व पड़ोसियों ने दोनों महिलाओं की समय रहते जान बचा लिए।
आगजनी की घटना से वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग बुझाने पड़ोसियों के अलावा वार्ड के लोग भी मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग को बुझाने लगे। आग बुझाने के दौरान वार्ड के युवक प्रकाश राव को जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के डसने से लोगों में भय का माहौल बन गया।