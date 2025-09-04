CG Crime: चरित्र शंका पर पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, घटना से गांव में फैली सनसनी

इस दौरान आक्रोशित पति कुल्हाड़ी लेकर कीचन में पहुंचा और अपनी पत्नी दामिनी साहू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में दामिनी साहू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति देवेन्द्र साहू मौके से फरार हो गया था। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा और फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी। पुलिस आरोपी देवेन्द्र को रात 7 बजे गांव के पास जंगल से गिरतार कर लिया।