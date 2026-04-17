13 साल पहले तहसील बनी, पिछले साल भवन, लेकिन सड़क अब तक नहीं, जनता-प्रशासन के बीच राह में ठोकरें

Rajsamand News: खमनोर। साल 2013 में क्रमोन्नत हुई खमनोर तहसील के नए भवन का लोकार्पण पिछले साल हुआ और इसके बाद अब तक भी यहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। राजस्व रिकार्ड में नए तहसील भवन को सीधा जोड़ने के लिए दस्तावेजों में दर्ज सार्वजनिक रास्ता कभी नहीं रहा, बल्कि मौजूदा समय में काम में लिया जा रहा एकमात्र रास्ता भी निजी आवासीय कॉलोनियों का हिस्सा है। इस स्थिति में यह नौबत आ गई है कि तहसील कार्यालय को भी कॉलोनाइजरों द्वारा समर्पित भूमि और रास्ते पर ही सड़क बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र लिखना पड़ रहा है।