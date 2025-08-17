राजसमंद के गोरीधाम कुंड में नहाते वक्त डूबे 2 सुरक्षा अधिकारी… मौत, रेस्क्यू कर निकाले शव

Rajsamand News: राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र के बाघाना के जंगल में स्थित गोरीधाम कुंड पर नहाते वक्त रविवार दोपहर में उदयपुर की बीपीसीएल कंपनी के दो सुरक्षा अधिकारी डूब गए। घटना के बाद दिवेर पुलिस ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर दोनों के शव बाहर निकलवाए। दोनों मूलत: झांसी के रहने वाले हैं।
दिवेर थानाधिकारी भवानीशंकर ने बताया कि उदयपुर में बीपीसीएल कंपनी के दो सुरक्षा अधिकारी रविवार को अवकाश के चलते कार से घूमने के गौरीधाम कुंड पहुंचे, जहां दोपहर में नहाते वक्त दोनों डूब गए। हादसे में उत्तरप्रदेश के झांसी निवासी अखिलेश (30) पुत्र सूरज पल वर्मा और झांसी उत्तरप्रदेश निवासी दीपेंद्र (32) पुत्र महेंद्र वर्मा की मौत हो गई।
घटना की सूचना पर दिवेर थाना पुलिस मय जाप्ता एवं बाघाना प्रशासक विष्णु मेवाड़ा ग्रामवासियों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामवासियों ने रेस्क्यू कर दोनों को पानी से बाहर निकाला। एम्बुलेंस से शव देवगढ़ उप जिला अस्पताल मोर्चरी में पहुंचाए। दोनों की पहचान होने पर उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों के आने के बाद दोनों का पोस्टमार्टम होगा। रेस्क्यू अभियान में बाघाना प्रशासक विष्णु मेवाड़ा के साथ देवीलाल, कैलाश सिंह, पन्नासिंह, रामसिंह ओमप्रकाश, प्रेमसिंह, विजय शर्मा, योगेश सेन की अहम भूमिका रही।