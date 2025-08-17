Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

राजसमंद के गोरीधाम कुंड में नहाते वक्त डूबे 2 सुरक्षा अधिकारी… मौत, रेस्क्यू कर निकाले शव

राजसमंद जिले में स्थित गोरीधाम कुंड पर नहाते वक्त उदयपुर की बीपीसीएल कंपनी के दो सुरक्षा अधिकारी की डूबने से मौत हो गई।

राजसमंद

Lokendra Sainger

Aug 17, 2025

gauridham kund
Photo- @rajasthan_tourism

Rajsamand News: राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र के बाघाना के जंगल में स्थित गोरीधाम कुंड पर नहाते वक्त रविवार दोपहर में उदयपुर की बीपीसीएल कंपनी के दो सुरक्षा अधिकारी डूब गए। घटना के बाद दिवेर पुलिस ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर दोनों के शव बाहर निकलवाए। दोनों मूलत: झांसी के रहने वाले हैं।

दिवेर थानाधिकारी भवानीशंकर ने बताया कि उदयपुर में बीपीसीएल कंपनी के दो सुरक्षा अधिकारी रविवार को अवकाश के चलते कार से घूमने के गौरीधाम कुंड पहुंचे, जहां दोपहर में नहाते वक्त दोनों डूब गए। हादसे में उत्तरप्रदेश के झांसी निवासी अखिलेश (30) पुत्र सूरज पल वर्मा और झांसी उत्तरप्रदेश निवासी दीपेंद्र (32) पुत्र महेंद्र वर्मा की मौत हो गई।

घटना की सूचना पर दिवेर थाना पुलिस मय जाप्ता एवं बाघाना प्रशासक विष्णु मेवाड़ा ग्रामवासियों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामवासियों ने रेस्क्यू कर दोनों को पानी से बाहर निकाला। एम्बुलेंस से शव देवगढ़ उप जिला अस्पताल मोर्चरी में पहुंचाए। दोनों की पहचान होने पर उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों के आने के बाद दोनों का पोस्टमार्टम होगा। रेस्क्यू अभियान में बाघाना प्रशासक विष्णु मेवाड़ा के साथ देवीलाल, कैलाश सिंह, पन्नासिंह, रामसिंह ओमप्रकाश, प्रेमसिंह, विजय शर्मा, योगेश सेन की अहम भूमिका रही।

ये भी पढ़ें

पत्नी को पटवारी बनाना चाहता था; हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराई बाइक, परीक्षा दिलाने ले जा रहे युवक की मौत
जयपुर
image

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, 2 महिलाओं को रौंदा, 1 महिला का सिर धड़ से अलग हुआ
उदयपुर
Rajasthan Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 10:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / राजसमंद के गोरीधाम कुंड में नहाते वक्त डूबे 2 सुरक्षा अधिकारी… मौत, रेस्क्यू कर निकाले शव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.