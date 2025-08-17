राजसमंद के गोरीधाम कुंड में नहाते वक्त डूबे 2 सुरक्षा अधिकारी… मौत, रेस्क्यू कर निकाले शव

घटना की सूचना पर दिवेर थाना पुलिस मय जाप्ता एवं बाघाना प्रशासक विष्णु मेवाड़ा ग्रामवासियों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामवासियों ने रेस्क्यू कर दोनों को पानी से बाहर निकाला। एम्बुलेंस से शव देवगढ़ उप जिला अस्पताल मोर्चरी में पहुंचाए। दोनों की पहचान होने पर उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों के आने के बाद दोनों का पोस्टमार्टम होगा। रेस्क्यू अभियान में बाघाना प्रशासक विष्णु मेवाड़ा के साथ देवीलाल, कैलाश सिंह, पन्नासिंह, रामसिंह ओमप्रकाश, प्रेमसिंह, विजय शर्मा, योगेश सेन की अहम भूमिका रही।