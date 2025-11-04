निजी क्लीनिक पर इलाज के दौरान 7 वर्षीय मासूम की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

भीम. उपखंड क्षेत्र की जसाखेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित एक निजी क्लीनिक पर मंगलवार को इलाज के दौरान सात वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। सूलीयाखेड़ा निवासी दूदसिंह ने बताया कि उसका बेटा विशालसिंह (7) सर्दी-जुकाम से पीड़ित था। वह उसे इलाज के लिए जसाखेड़ा स्थित एक निजी क्लीनिक पर लेकर गया, जहां चिकित्सक ने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद बच्चे को खून की उल्टी शुरू हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने दूसरा इंजेक्शन लगा दिया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन बच्चे को लेकर उप जिला चिकित्सालय, भीम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही विशालसिंह ने दम तोड़ दिया।