75 किलोमीटर का सफर, साढ़े तीन घंटे की सज़ा, केलवाड़ा से उदयपुर तक यात्रियों की मजबूरी

कुंभलगढ़. सोचिए, महज़ 75 किलोमीटर की दूरी और उस पर भी लग जाएं साढ़े तीन घंटे! यह सुनकर कोई भी चौंक सकता है, लेकिन यह रोज़ का सच है उन यात्रियों का जो केलवाड़ा से उदयपुर की ओर जाते हैं। जहां रोडवेज की बसें तेज़ी से यह दूरी डेढ़ घंटे में पूरी कर लेती हैं, वहीं निजी बसें बार-बार रुककर यात्रियों की सहनशक्ति की कड़ी परीक्षा ले रही हैं।