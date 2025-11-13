राजसमंद में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों को शरण देने वाली महिला गिरफ्तार, एक फरार आरोपी भी पकड़ा गया

कुंवारिया. राज्य में चल रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत राजसमंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है, वहीं उन्हें शरण देने और भगाने में सहयोग करने के आरोप में एक महिला को भी हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, थाना रेलमगरा के एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले में अवैध अफीम व एमडी (मैफेड्रोन) तस्करी के आरोप में करीब एक माह से फरार चल रहे दो आरोपियों जेवाणा निवासी देवलाल उर्फ देवा गाडरी और सेंगवा हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ निवासी कौशल हाडा की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी।