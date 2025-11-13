राजसमंद में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों को शरण देने वाली महिला गिरफ्तार, एक फरार आरोपी भी पकड़ा गया

Accused Arrested
कुंवारिया. राज्य में चल रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत राजसमंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है, वहीं उन्हें शरण देने और भगाने में सहयोग करने के आरोप में एक महिला को भी हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, थाना रेलमगरा के एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले में अवैध अफीम व एमडी (मैफेड्रोन) तस्करी के आरोप में करीब एक माह से फरार चल रहे दो आरोपियों जेवाणा निवासी देवलाल उर्फ देवा गाडरी और सेंगवा हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ निवासी कौशल हाडा की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी।
राज्य स्तर पर हार्डकोर अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत राजसमंद वृत के पुलिस उप अधीक्षक विवेकसिंह राव के निर्देशन व कुंवारिया थानाधिकारी उदयलाल बरगट के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ। इस टीम में रेलमगरा थानाधिकारी सोनाली शर्मा, एएसआई रामसिंह, हेड कांस्टेबल रामसिंह, सुरेशचंद्र, साईबर सेल राजसमंद के हेड कांस्टेबल शंभुप्रतापसिंह, हेमंत डांगी, तथा सूचना अधिकारी पिंकेश कुमार, रामेश्वरलाल, सुनीलकुमार, नारायणलाल, विक्रमसिंह, धारासिंह और ओमप्रकाश शामिल थे। टीम को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि फरार आरोपी रेलमगरा क्षेत्र के विजयवर्गीय मोहल्ले में निवासरत पूजा जाट के घर में शरण लिए हुए हैं। यही महिला आरोपियों को पुलिस से बचाने और भागने में सहयोग कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, पूजा जाट ने आरोपियों को अपने घर में छिपने की जगह दी थी और उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए भागने हेतु स्कूटी तक उपलब्ध कराई थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी और पूजा जाट को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोप सही पाए जाने पर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।
टीम ने छापेमारी के दौरान फरार चल रहे आरोपियों में से एक कौशल हाडा (जेवाणा, थाना फतेहनगर, हाल सेंगवा हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ निवासी) को गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी देवलाल उर्फ देवा गाडरी फिलहाल फरार बताया गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में पहले भी एक आरोपी चौकड़ी निवासी अशोक कुमावत को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक की कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मुख्य आरोपी अब भी फरार है।
पुलिस ने गिरफ्तार महिला पूजा जाट को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। इसके बाद महिला को महिला सुधार गृह, उदयपुर भेज दिया गया। वहीं, आरोपी कौशल हाडा को भी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस अब उससे मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।
कुंवारिया थानाधिकारी उदयलाल बरगट ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला अत्यंत गंभीर श्रेणी का है। फरार अपराधियों को शरण देना या उन्हें बचाने का प्रयास करना भी कानून के अनुसार समान रूप से दंडनीय अपराध है। पुलिस इस प्रकरण में शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका का विश्लेषण कर रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।
