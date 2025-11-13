Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

राजसमंद में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों को शरण देने वाली महिला गिरफ्तार, एक फरार आरोपी भी पकड़ा गया

राज्य में चल रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत राजसमंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 13, 2025

Accused Arrested

Accused Arrested

कुंवारिया. राज्य में चल रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत राजसमंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है, वहीं उन्हें शरण देने और भगाने में सहयोग करने के आरोप में एक महिला को भी हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, थाना रेलमगरा के एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले में अवैध अफीम व एमडी (मैफेड्रोन) तस्करी के आरोप में करीब एक माह से फरार चल रहे दो आरोपियों जेवाणा निवासी देवलाल उर्फ देवा गाडरी और सेंगवा हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ निवासी कौशल हाडा की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी।

पुलिस ने बनाई विशेष टीम

राज्य स्तर पर हार्डकोर अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत राजसमंद वृत के पुलिस उप अधीक्षक विवेकसिंह राव के निर्देशन व कुंवारिया थानाधिकारी उदयलाल बरगट के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ। इस टीम में रेलमगरा थानाधिकारी सोनाली शर्मा, एएसआई रामसिंह, हेड कांस्टेबल रामसिंह, सुरेशचंद्र, साईबर सेल राजसमंद के हेड कांस्टेबल शंभुप्रतापसिंह, हेमंत डांगी, तथा सूचना अधिकारी पिंकेश कुमार, रामेश्वरलाल, सुनीलकुमार, नारायणलाल, विक्रमसिंह, धारासिंह और ओमप्रकाश शामिल थे। टीम को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि फरार आरोपी रेलमगरा क्षेत्र के विजयवर्गीय मोहल्ले में निवासरत पूजा जाट के घर में शरण लिए हुए हैं। यही महिला आरोपियों को पुलिस से बचाने और भागने में सहयोग कर रही है।

महिला ने दी शरण, उपलब्ध कराई स्कूटी

सूत्रों के अनुसार, पूजा जाट ने आरोपियों को अपने घर में छिपने की जगह दी थी और उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए भागने हेतु स्कूटी तक उपलब्ध कराई थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी और पूजा जाट को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोप सही पाए जाने पर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।

एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

टीम ने छापेमारी के दौरान फरार चल रहे आरोपियों में से एक कौशल हाडा (जेवाणा, थाना फतेहनगर, हाल सेंगवा हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ निवासी) को गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी देवलाल उर्फ देवा गाडरी फिलहाल फरार बताया गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पूर्व में भी एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि इस मामले में पहले भी एक आरोपी चौकड़ी निवासी अशोक कुमावत को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक की कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मुख्य आरोपी अब भी फरार है।

न्यायालय में पेशी और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने गिरफ्तार महिला पूजा जाट को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। इसके बाद महिला को महिला सुधार गृह, उदयपुर भेज दिया गया। वहीं, आरोपी कौशल हाडा को भी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस अब उससे मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।

पुलिस का कहना

कुंवारिया थानाधिकारी उदयलाल बरगट ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला अत्यंत गंभीर श्रेणी का है। फरार अपराधियों को शरण देना या उन्हें बचाने का प्रयास करना भी कानून के अनुसार समान रूप से दंडनीय अपराध है। पुलिस इस प्रकरण में शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका का विश्लेषण कर रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / राजसमंद में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों को शरण देने वाली महिला गिरफ्तार, एक फरार आरोपी भी पकड़ा गया

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध जहरीले केमिकल की बिक्री पर डीलर्स का आक्रोश, 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

petroleum dealers strike
राजसमंद

रबी सीजन: खेती के मैदानों में होगी उम्मीद की हरियाली, बुवाई लक्ष्य 60 हजार हेक्टेयर पार

Farmers News
राजसमंद

राजसमंद जिला प्रदेश में 13वें पायदान पर, सीकर शीर्ष पर

Secondary education News
राजसमंद

अवैध खनन पर अब होगी कड़ी कार्रवाईए कलक्टर बोले, टास्क फोर्स 24 घंटे रहे सक्रिय

Dm Meeting news
राजसमंद

15 लाख की मरम्मत पर ‘रिसाव’ का ग्रहण, एनिकट दो हफ्ते में ही खाली, ग्रामीण बोले तकनीकी खामी की भेंट चढ़ा जीर्णोद्धार

Anicut News
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.