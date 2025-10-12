राजसमंद की शिक्षा में चेतावनी की घंटी: 15वें स्थान पर ठहरा जिला, अब भी टॉप-10 से दूर

राजसमंद. राजसमंद के सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के बाद बच्चों की हंसी भले गूंजती है, पर शिक्षा के आंकड़े एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान की सितंबर माह की रैंकिंग रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि जिले की शिक्षा व्यवस्था अब भी सुधार की प्रतीक्षा में है। राजसमंद जिला इस बार प्रदेश में 15वें पायदान पर रहा यानी न टॉप-10 में जगह, न किसी नई सफलता की कहानी। राजसमंद की ब्लॉकवार आंकलन करें उसमें भी राजसमंद 40वें पायदान पर है। जोधपुर की हालत बेहद नाजुक है। वह प्रदेश में सबसे अंतिम पायदान पर है।