दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग: 14-15 अक्टूबर को करें सोना, वाहन व संपत्ति की खरीदारी

pushya Naksjtra yog
राजसमंद. दीपावली से पहले बाजारों में रौनक बढ़ने वाली है। इस बार पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग 14 और 15 अक्टूबर को बन रहा है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार, यह संयोग मंगल पुण्य और बुध पुष्य का होगा, जो खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शुभ योग मंगलवार सुबह 11:10 बजे से बुधवार दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन, सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गृह सजावट, फर्नीचर, वस्त्र, और प्रॉपर्टी जैसे बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी की जा सकेगी। शहर के बाजारों में इस शुभ योग को देखते हुए नवीन उत्पादों पर विशेष ऑफर और डिस्काउंट सेल शुरू की गई है। व्यापारी समुदाय ने भी खरीदारों को आकर्षित करने के लिए नए स्टॉक उतार दिए हैं।
पुष्य नक्षत्र के अवसर पर ऑटोमोबाइल शोरूमों पर भी रौनक बढ़ने लगी है। शुभ मुहूर्त में दुपहिया वाहनों और कारों की डिलीवरी की जाएगी। ग्राहकों ने पहले से ही बाइकों, कारों, स्कूटी, जीप और अन्य वाहनों की एडवांस बुकिंग करा रखी है। कई शोरूमों पर वाहनों के पूजन की विशेष व्यवस्था भी की गई है। स्थानीय शोरूम संचालकों का कहना है कि इस बार त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री में 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की उम्मीद है।
शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वबाधा हरेत पुष्य” अर्थात पुष्य नक्षत्र सभी बाधाओं को दूर करने वाला और नक्षत्रों में सर्वोत्तम है। इस नक्षत्र में की गई खरीदारी को दीर्घकालिक, शुभफलदायी और समृद्धिकारक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई वस्तु चिरस्थायी सुख और संपन्नता लाती है। इस अवधि में कई लोग नए मकान, प्रतिष्ठान या कार्यालय के उद्घाटन के लिए भी मुहूर्त निकालते हैं।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग