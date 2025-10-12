दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग: 14-15 अक्टूबर को करें सोना, वाहन व संपत्ति की खरीदारी

राजसमंद. दीपावली से पहले बाजारों में रौनक बढ़ने वाली है। इस बार पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग 14 और 15 अक्टूबर को बन रहा है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार, यह संयोग मंगल पुण्य और बुध पुष्य का होगा, जो खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शुभ योग मंगलवार सुबह 11:10 बजे से बुधवार दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन, सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गृह सजावट, फर्नीचर, वस्त्र, और प्रॉपर्टी जैसे बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी की जा सकेगी। शहर के बाजारों में इस शुभ योग को देखते हुए नवीन उत्पादों पर विशेष ऑफर और डिस्काउंट सेल शुरू की गई है। व्यापारी समुदाय ने भी खरीदारों को आकर्षित करने के लिए नए स्टॉक उतार दिए हैं।