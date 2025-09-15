बसों का इंतजार करते कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आए परीक्षार्थी और बाद में फिर ये हुआ…

राजसमंद. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रविवार को जिलेभर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही अभ्यर्थियों को जिस दुश्वारी का सामना करना पड़ा, उसने प्रशासन और रोडवेज की लापरवाही को उजागर कर दिया। शाम पांच बजे दूसरी पारी की परीक्षा समाप्त हुई। जैसे ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले, राजनगर रोडवेज बस स्टैंड पर हजारों का हुजूम जमा हो गया। उम्मीद थी कि रोडवेज प्रशासन पहले से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करेगा, लेकिन हालात उलट निकले। दर्जनों युवक-युवतियां घंटों तक बसों का इंतजार करते रहे। कई तो खुले आसमान तले बैठ गए, जबकि कुछ असमंजस में इधर-उधर भटकते रहे।