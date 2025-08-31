अस्पताल में हालात बिगड़े: 22 पद स्वीकृत लेकिन सिर्फ़ 7 डॉक्टर, मरीज बेहाल

देवगढ़. मौसम बदलते ही बुखार, खांसी-जुकाम और वायरल बुखार के मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। हालात यह हैं कि देवगढ़ उप जिला अस्पताल में शनिवार को ओपीडी की संख्या 750 तक पहुंच गई। सुबह से ही अस्पताल परिसर में मरीजों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। किसी के हाथ में बच्चा, किसी के साथ वृद्ध और कई मरीज खुद को संभालते हुए बमुश्किल लाइन में खड़े नजर आए। भीड़ का आलम यह था कि पर्ची काउंटर से लेकर दवा वितरण केंद्र तक हर जगह धक्का-मुक्की जैसी स्थिति रही। बीमार लोग थकान और कमजोरी के बावजूद घंटों अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर दिखे।