राजसमंद

राजसमंद में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा: उतरवाए जूते, टीशर्ट के कैंची से काटे बटन, फिर दिया केन्द्र में प्रवेश

राजस्थान पुलिस की बहुचर्चित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रविवार को जिले के मुख्यालय पर शुरू हुई।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Sep 15, 2025

Consteble Exam
Consteble Exam

राजसमंद. राजस्थान पुलिस की बहुचर्चित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रविवार को जिले के मुख्यालय पर शुरू हुई। शहर के 11 परीक्षा केन्द्रों पर पहले दिन दो पारियों में हुई परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए, जिससे परीक्षा माहौल बिल्कुल व्यवस्थित और गोपनीय बना रहा। प्रथम पारी में 2526 उपिस्थत और 1242 अनुपिस्थत, द्वितीय पारी में 2307 उपिस्थत और 1461 अनुपिस्थत रहे।

सुबह से ही परीक्षा केन्द्रों पर उमड़ी भीड़

पहली पारी का आयोजन सुबह 10 बजे से हुआ, लेकिन परीक्षार्थी सुबह आठ बजे ही केन्द्रों पर पहुंचने लगे। तय समय 9:30 बजे तक उनकी गहन जांच की गई और तभी उन्हें केन्द्र में प्रवेश दिया गया। दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चली, जिसमें परीक्षार्थियों को 1 बजे से 2:30 बजे तक जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

सुरक्षा इंतजाम रहे कड़े

  • हर परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक जांच के बाद ही एंट्री दी गई।
  • दस्तावेजों की गहन जांच की गई और मौके पर फोटो भी खींचे गए।
  • जूते-चप्पल उतरवाकर तलाशी ली गई, यहां तक कि गले में बंधे धागे और बटन भी कैंची से काटे गए।
  • महिला परीक्षार्थियों के आभूषण भी बाहर ही उतरवा दिए गए।

पुलिस प्रशासन रहा सतर्क

शहर में परीक्षा को लेकर 200 से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहे। हर केन्द्र पर एक उप निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक और छह-छह कांस्टेबल सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। कुल 7536 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए, जिनके लिए प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित की।

बस स्टैंड पर ना पुलिस की व्यवस्था ना रोडवेज के कर्मचारी

परीक्षा के कारण जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखी गई। बाहरी जिलों से आए परीक्षार्थी और यहां से बाहर जाने वाले अभ्यर्थियों के कारण बस स्टैंड पर हालात मेले जैसे रहे। परीक्षा खत्म होने के बाद कई परीक्षार्थियों ने वहीं डेरा डाल दिया, जिससे बसों में चढ़ने की होड़ मच गई। कांकरोली में मैन बस स्टैण्ड के हालात बेकाबू रहे। पांच बजे बाद यहां डीपो को बंद कर कर्मचारी चला गया। इसके बाद बस स्टैण्ड पर मारामारी रही। सवारियों को उतरने और चढ़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोडवेज के कंट्रोल रूम में फोन किए तो वहां से कोई जवाब तक नहीं मिला। हालात तो ऐसे थे कि परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त गाडि़यों की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। ऐसे में रोडवेज बस स्टैण्ड पर काफी गहमागहमी रही।

Published on:

15 Sept 2025 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / राजसमंद में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा: उतरवाए जूते, टीशर्ट के कैंची से काटे बटन, फिर दिया केन्द्र में प्रवेश

