राजसमंद में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा: उतरवाए जूते, टीशर्ट के कैंची से काटे बटन, फिर दिया केन्द्र में प्रवेश

परीक्षा के कारण जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखी गई। बाहरी जिलों से आए परीक्षार्थी और यहां से बाहर जाने वाले अभ्यर्थियों के कारण बस स्टैंड पर हालात मेले जैसे रहे। परीक्षा खत्म होने के बाद कई परीक्षार्थियों ने वहीं डेरा डाल दिया, जिससे बसों में चढ़ने की होड़ मच गई। कांकरोली में मैन बस स्टैण्ड के हालात बेकाबू रहे। पांच बजे बाद यहां डीपो को बंद कर कर्मचारी चला गया। इसके बाद बस स्टैण्ड पर मारामारी रही। सवारियों को उतरने और चढ़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोडवेज के कंट्रोल रूम में फोन किए तो वहां से कोई जवाब तक नहीं मिला। हालात तो ऐसे थे कि परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त गाडि़यों की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। ऐसे में रोडवेज बस स्टैण्ड पर काफी गहमागहमी रही।