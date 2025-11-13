अवैध जहरीले केमिकल की बिक्री पर डीलर्स का आक्रोश, 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

राजसमंद पेट्रोलियम डीलर्स वेलफेयर संस्थान के अध्यक्ष कैलाश चौधरी के नेतृत्व में महासचिव हेमंत लढ़्ढा, उपाध्यक्ष जम्बू जैन, विनिश सोनी, संगठन मंत्री परसराम बुनकर, अनिरुद्ध सिंह कारोई, वैभव श्रीमाली, शैलेन्द्र जोशी, अनिल पारीक और कायद भाई सहित जिलेभर से आए डीलर्स ने ज्ञापन सौंपा। डीलर्स ने बताया कि राज्य में बायोडीजल से संबंधित सभी लाइसेंसों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है और अब तक उनका नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद जिले में बायोडीजल के नाम पर विषैले और अवैध केमिकल की खुलेआम बिक्री जारी है, जिससे वैध पेट्रोल-डीजल विक्रेताओं को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।