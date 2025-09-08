तेज बारिश से तबाही: बड़गुल्ला में मकान ढहा, चन्द्रभागा नदी उफान पर

कुंभलगढ़. उपखंड की कालिंजर पंचायत के बड़गुल्ला गांव में रविवार देर रात तेज बारिश आफत बनकर टूटी। लगातार झमाझम बारिश के बीच अचानक रात करीब दस बजे 85 वर्षीय केसरसिंह सोलंकी का मकान भरभराकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य पास वाले कमरे में सो रहे थे, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। गांव के लोगों का कहना है कि जैसे ही जोरदार आवाज हुई, चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग दंपति को सुरक्षित बाहर निकाला। रात उन्होंने पड़ोसी के घर में गुजारी। मकान गिरने से घर का राशन, बर्तन और जरूरी सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। हादसे के समय मकान के नीचे बंधी गाय का बछड़ा भी मलबे में दब गया। लकड़ी की पट्टियों के गिरने से उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने उसे निकालकर प्राथमिक उपचार दिया। फिलहाल मकान का आधा हिस्सा किसी तरह खड़ा है लेकिन दीवारों में गहरी दरारें हैं और वह भी गिरने की कगार पर है।