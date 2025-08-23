राजस्थान: कांग्रेस ने बचाई अपनी सीट, अब बेटा पूरे करेगा पिता के अधूरे रहे कार्य

इसके बाद वे विजेता प्रत्याशी को लेकर मारू दरवाजा स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां जोरदार आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। साथ ही विजेता प्रत्याशी को माला पहनाकर सभी ने बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नरानिया, पूर्व चेयरमैन अंजना जोशी, पार्षद हंसराज कंसारा, मुकेश जोशी, मदन रैगर, रमजान मंसूरी, अजीतसिंह चुंडावत, आशु गुर्जर, नगर महामंत्री शशिकांत जोशी, किशनलाल सालवी, सुरेश रैगर, भगवत सिंह, मीना पंवार, रशीद मोहम्मद, दीपक सुखवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता एवं वार्डवासी मौजूद थे।