राजस्थान के इस जिले को मिला तोहफा, महिमा कुमारी मेवाड़ ने की थी केन्द्रीय मंत्री से मांग

राजसमंद की अनुमानित जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो चुकी है (2011 की जनगणना में 11.5 लाख), जबकि जिले का कुल क्षेत्रफल 4,551 वर्ग किलोमीटर है। इतने बड़े क्षेत्र में डाक सेवाओं का संचालन केवल उदयपुर मंडल पर निर्भर रहकर करना, प्रशासनिक दृष्टि से न केवल जटिल है बल्कि जनता के लिए भी भारी परेशानी का सबब बन चुका है। जिले में वर्तमान समय में 255 डाकघर कार्यरत हैं और 500 से अधिक कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इन सबका संचालन और निरीक्षण उदयपुर मंडल से होता है। यही कारण है कि किसी भी शिकायत के निवारण या कार्य संबंधी आवश्यकता पड़ने पर आमजन को 75 किलोमीटर दूर उदयपुर तक का सफर करना पड़ता है, जबकि सीमांत डाकघरों से यह दूरी 220 किलोमीटर तक हो जाती है।