Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan: शिक्षा विभाग का आदेश जारी, बच्चों में मोटापा रोकने के लिए स्कूलों में चलाए जाएंगे ये कार्यक्रम

स्वास्थ्य और आहार विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित करते हुए विद्यार्थियों को तेल के अधिक उपयोग से होने वाली परेशानियों और कम उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराया जाएगा।

दौसा

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

Rajasthan Education Department for Rakshabandhan New order know what it is
फाइल फोटो पत्रिका

सरकारी स्कूलों में अब बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में हेल्दी हैबिट्स का पाठ पढ़ाया जाएगा। इनमें खाद्य तेल के उपयोग को कम करने पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में स्वास्थ्य और आहार विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित करते हुए विद्यार्थियों को तेल के अधिक उपयोग से होने वाली परेशानियों और कम उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है। आज के समय में बच्चों का झुकाव फास्ट फूड की ओर अधिक हो गया है। अधिक मात्रा में चीनी और तेल का सेवन उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। विशेषज्ञों की राय में ये आदतें भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। आदेश में कहा कि विद्यार्थी अभी से स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाएं और भोजन संबंधी आदतों में सुधार लाकर मोटापे और बीमारियों से बचाव कर सकें। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यार्थी इन संदेशों तक पहुंचे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में जर्जर स्कूलों की सर्वे रिपोर्ट देख शिक्षा विभाग को आया पसीना, कहां से आएंगे ₹ 25 हजार करोड़
Patrika Special News
Rajasthan dilapidated government schools survey report education department worried where will ₹25 thousand crores come

एक विद्यार्थी को स्वास्थ्य दूत बनाएंगे

स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों में से ही एक विद्यार्थी का चयन स्वास्थ्य दूत के रूप में किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में पत्र जारी कर आगामी दिनों में गाइडलाइन के अनुसार कार्य योजना बनाते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए है। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों में मोटापा रोकने के अभियान में पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया है।

बच्चों को किया जाएगा जागरूक

बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों में हेल्दी हेबिट्स जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों में बढ़ते मोटापा को लेकर जानकारी दी जाएगी। साथ ही चेतावनी बोर्ड सहित अन्य सूचनात्मक सामग्री लगाई जाएगी।

  • इन्द्रा गुप्ता, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस प्रसिद्ध जैन मंदिर में उमड़ा देशी-विदेशी श्रद्धालुओं का सैलाब, संगमरमर की नक्काशी देखकर हुए अभिभूत
सिरोही
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 01:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: शिक्षा विभाग का आदेश जारी, बच्चों में मोटापा रोकने के लिए स्कूलों में चलाए जाएंगे ये कार्यक्रम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.