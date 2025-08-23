Rajasthan: शिक्षा विभाग का आदेश जारी, बच्चों में मोटापा रोकने के लिए स्कूलों में चलाए जाएंगे ये कार्यक्रम

विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है। आज के समय में बच्चों का झुकाव फास्ट फूड की ओर अधिक हो गया है। अधिक मात्रा में चीनी और तेल का सेवन उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। विशेषज्ञों की राय में ये आदतें भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। आदेश में कहा कि विद्यार्थी अभी से स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाएं और भोजन संबंधी आदतों में सुधार लाकर मोटापे और बीमारियों से बचाव कर सकें। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यार्थी इन संदेशों तक पहुंचे।