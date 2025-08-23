Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

राजस्थान के इस प्रसिद्ध जैन मंदिर में उमड़ा देशी-विदेशी श्रद्धालुओं का सैलाब, संगमरमर की नक्काशी देखकर हुए अभिभूत

श्वेत संगमरमर के पाषाणों से निर्मित मंदिर की छतों, गुंबदों, तोरणद्वारों की अलंकृत नक्काशी और नायाब शिल्पकला की झलक बरबस ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

सिरोही

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

देलवाड़ा जैन मंदिर (फोटो: पत्रिका)

अरावली पर्वत शृंखला की उच्चतम चोटी गुरुशिखर की गोद में स्थित विश्व विख्यात देलवाड़ा जैन मंदिर में देश-विदेश से हजारों लोग पर्युषण पर्व पर आराधना एवं दर्शनार्थ आ रहे हैं। करीब एक हजार वर्ष प्राचीन एवं अद्भुत शिल्प कलाओं का बेजोड़ नमूना देलवाड़ा जैन मंदिर दर्शकों के मानस पटल पर एक अलग ही छाप छोड़ रहा है।

श्वेत संगमरमर के पाषाणों से निर्मित मंदिर की छतों, गुंबदों, तोरणद्वारों की अलंकृत नक्काशी और नायाब शिल्पकला की झलक बरबस ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / राजस्थान के इस प्रसिद्ध जैन मंदिर में उमड़ा देशी-विदेशी श्रद्धालुओं का सैलाब, संगमरमर की नक्काशी देखकर हुए अभिभूत

