राजस्थान के इस प्रसिद्ध जैन मंदिर में उमड़ा देशी-विदेशी श्रद्धालुओं का सैलाब, संगमरमर की नक्काशी देखकर हुए अभिभूत

जानकारों के अनुसार यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक शहर अंबाजी के निकट आरासूरी की पहाड़ियों से मंदिर में प्रयुक्त संगमरमर हाथियों पर लादकर लाया गया। मंदिर में जैन तीर्थंकरों की 57 देहरियों में मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें जैन तीर्थंकरों के अतिरिक्त मां सरस्वती, लक्ष्मी, अंबा के साथ नृसिंह अवतार के हिरण्यकश्यप वध, कालिया दमन, शेषनाग की शैय्या की भी मूर्तियां स्थापित हैं। 1237 में मंदिर में दस संगमरमर के हाथियों की मूर्तियां और स्थापित की गई, जिनमें प्रत्येक हाथी पर महावत व उसके पीछे छत्रधर की मूर्तियां अंकित हैं। मंदिर की देखरेख सेठ कल्याणजी परमानंदजी ट्रस्ट सिरोही की ओर से की जा रही है।