दीपावली ऑफर्स के नाम पर साइबर फ्रॉड का खतरा, सावधानी से ही बचेगी मेहनत की कमाई

जैसे-जैसे लोग ऑनलाइन शॉपिंग की ओर बढ़े हैं, वैसे-वैसे साइबर अपराधी भी अपने तरीके बदल रहे हैं। दीपावली के दौरान जब हर कोई सस्ते ऑफर और भारी डिस्काउंट की तलाश में इंटरनेट खंगालता है, तभी ठगों का नेटवर्क भी सक्रिय हो जाता है। आकर्षक डील्स, नकली वेबसाइट्स, और फर्जी पेमेंट लिंक्स के जरिए ये ठग खरीदारों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। राजसमंद साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में दीपावली के समय ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।