बैलों से खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 30 हजार रुपऐ का अनुदान

राजसमंद. पारंपरिक खेती और गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बैल पालने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। ग्रीन बजट घोषणा के अंतर्गत बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों से अब ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक कृषि अधिकारी भीम, कमलेश यादव ने बताया कि पंचायत समिति भीम क्षेत्र की 27 पंचायतों में कुल 32 किसानों के लिए भौतिक आवंटन प्राप्त हुआ है। जिन किसानों के पास बैलों की जोड़ी है और वे खेती कर रहे हैं, वे अपने कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय में 25 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद 26 सितंबर को ग्राम पंचायत स्तर पर लॉटरी प्रणाली से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। लॉटरी में पंचायत प्रशासक, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी मौजूद रहेंगे।