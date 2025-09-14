Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

बैलों से खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 30 हजार रुपऐ का अनुदान

पारंपरिक खेती और गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बैल पालने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Sep 14, 2025

Rajsamand News
Rajsamand News

राजसमंद. पारंपरिक खेती और गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बैल पालने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। ग्रीन बजट घोषणा के अंतर्गत बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों से अब ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक कृषि अधिकारी भीम, कमलेश यादव ने बताया कि पंचायत समिति भीम क्षेत्र की 27 पंचायतों में कुल 32 किसानों के लिए भौतिक आवंटन प्राप्त हुआ है। जिन किसानों के पास बैलों की जोड़ी है और वे खेती कर रहे हैं, वे अपने कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय में 25 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद 26 सितंबर को ग्राम पंचायत स्तर पर लॉटरी प्रणाली से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। लॉटरी में पंचायत प्रशासक, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी मौजूद रहेंगे।

योजना के लिए पात्रता शर्तें

  • किसान के पास एक जोड़ी (2 बैल) होने चाहिए।
  • खेती हेतु भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
  • तहसीलदार द्वारा जारी लघु/सीमान्त किसान प्रमाण पत्र आवश्यक।
  • बैलों का पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की प्रति।
  • जन आधार से लिंक बैंक खाते की प्रति।
  • 100 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र।

आवेदन की प्रक्रिया

किसानों को नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के समय नाम, आधार नंबर, जन आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कृषक श्रेणी की जानकारी देनी होगी। चयनित किसानों को 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

  • 1. छोटे किसानों के लिए आर्थिक सहारा: यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित होगी। बैलों से खेती करने पर लागत में कमी आएगी और किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
  • 2. पारंपरिक खेती को प्रोत्साहन: आधुनिक मशीनों और ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग के कारण बैलों की संख्या लगातार घट रही है। यह योजना किसानों को पारंपरिक खेती की ओर लौटने और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।
  • 3. गोपालन को बढ़ावा: इस योजना से केवल खेती ही नहीं, बल्कि गोपालन को भी बल मिलेगा। अक्सर छोड़े गए बछड़े अब बैल बनकर किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इससे पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
  • 4. पर्यावरण संरक्षण: बैलों से जुताई करने पर डीजल की खपत कम होगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही, बैलों की जुताई भूमि की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है।
  • 5. ग्रामीण जीवन में बैलों की वापसी: गांवों में घटती बैलों की संख्या को देखते हुए यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और किसान जैविक पद्धतियों की ओर लौटेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / बैलों से खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 30 हजार रुपऐ का अनुदान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.