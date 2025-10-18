पांच दिवसीय दोपोत्सव पर्व की शुरूआत, धनतेरस पर 30 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद

राजसमंद. दीपों का त्योहार दीपावली बस दस्तक देने ही वाला है और पूरा राजसमंद रौशनी, रौनक और रंगों में डूबने को तैयार है। शनिवार को धनतेरस के साथ पंचदिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होगी। सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल का माहौल रहेगा। धनतेरस पर शुभ खरीदारी के लिए लोग घरों से निकलेंगे तो मैन चौपाटी, सौ फीट रोड, राजनगर, मुख्य बाजार और रामधुन गली जैसी जगहों पर कदम रखने की जगह नहीं बचेगी। इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, सोना-चांदी, रेडिमेड कपड़ों और सजावटी सामान के व्यापारियों ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं। दुकानों में नया माल सज चुका है और खरीदारों की भीड़ का इंतजार है। अनुमान है कि केवल धनतेरस पर ही 30 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होगा।