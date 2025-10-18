पांच दिवसीय दोपोत्सव पर्व की शुरूआत, धनतेरस पर 30 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद

Dipawali Parv
राजसमंद. दीपों का त्योहार दीपावली बस दस्तक देने ही वाला है और पूरा राजसमंद रौशनी, रौनक और रंगों में डूबने को तैयार है। शनिवार को धनतेरस के साथ पंचदिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होगी। सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल का माहौल रहेगा। धनतेरस पर शुभ खरीदारी के लिए लोग घरों से निकलेंगे तो मैन चौपाटी, सौ फीट रोड, राजनगर, मुख्य बाजार और रामधुन गली जैसी जगहों पर कदम रखने की जगह नहीं बचेगी। इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, सोना-चांदी, रेडिमेड कपड़ों और सजावटी सामान के व्यापारियों ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं। दुकानों में नया माल सज चुका है और खरीदारों की भीड़ का इंतजार है। अनुमान है कि केवल धनतेरस पर ही 30 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होगा।
लोगों की मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं सालभर लक्ष्मी का आशीर्वाद देती हैं। इसी विश्वास के साथ लोग सुबह से ही खरीदारी के लिए उमड़ेंगे। साड़ियों, रेडिमेड कपड़ों, सजावटी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और गिफ्ट आइटम्स की दुकानों में भारी भीड़ रहने की संभावना है। व्यापारियों ने ग्राहकों के लिए छूट, आकर्षक गिफ्ट और ऑफर तैयार किए हैं। कई दुकानों पर "शॉप एंड विन" स्कीम के तहत सोने-चांदी के सिक्के, गिफ्ट हैम्पर और इनामी कूपन भी दिए जा रहे हैं।
ऑटोमोबाइल शोरूम्स में इन दिनों दीपावली की तैयारियों की अलग ही चमक है। दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों की 200 से ज्यादा एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कारों को रिबन, फूल और बुके से सजाया गया है ताकि ग्राहकों को शुभ मुहूर्त पर वाहन सौंपे जा सकें। हर वाहन की डिलीवरी के साथ मिठाई के डिब्बे और गिफ्ट आइटम भी दिए जा रहे हैं।
धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भी भीड़ उमड़ेगी। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, मोबाइल, गीजर, मिक्सर, म्यूजिक सिस्टम और लैपटॉप तक का स्टॉक पहले से मंगवा लिया गया है। शहर के विवेकानंद, मुखर्जी और द्वारकेश चौराहों पर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में भारी छूट और “फेस्टिव बंपर ऑफर” लगाए गए हैं।
सोने-चांदी के बाजारों में दीपावली की आभा कुछ अलग ही है। नया बाजार, पुरानी मंडी और वैशाली नगर की दुकानों में नई डिजाइन के आभूषण सज चुके हैं। पारंपरिक गहनों के साथ ही इस बार डायमंड सेट्स की नई वैरायटी भी आई है। नवंबर में शादियों का मौसम आने से सर्राफा बाजार की रौनक दोगुनी हो गई है।
फैशन प्रेमियों के लिए इस बार बाजार रंग-बिरंगे कपड़ों से जगमगा रहा है। ब्रांडेड जींस, जैकेट, रेडिमेड शर्ट, बनारसी व टसर सिल्क साड़ियां, लहंगा-चुन्नी, सलवार-सूट और बच्चों के परिधान तक हर स्टोर पर खास ऑफर हैं। शादी के सीजन को देखते हुए दुकानदारों ने नया माल पहले से स्टॉक कर लिया है।
धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस परंपरा के चलते स्टील, पीतल और तांबे के बर्तनों की दुकानों में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बाजार में कांच, मृत्तिका और पेपर मैशे से बने सजावटी सामान, रंगीन लाइटें, पोस्टर और फ्लावर पॉट भी खूब बिक रहे हैं।
ग्राहकों को लुभाने के लिए व्यापारियों ने गिफ्ट और डिस्काउंट की भरमार लगा रखी है। किसी दुकान पर “एक खरीदो एक मुफ्त” तो कहीं स्क्रैच कूपन में सोने का सिक्का जीतने का मौका मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां आसान किश्तों और फ्री इंश्योरेंस की सुविधा भी दे रही हैं।
धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। इसके बाद रूप चौदस (छोटी दिवाली), महालक्ष्मी पूजन (मुख्य दिवाली), गोवर्धन पूजन (राम-राम) और भैया दूज तक दीप जलाने और पूजन का क्रम चलता रहेगा। हर घर, हर प्रतिष्ठान और हर गली दीपों की उजास में नहाएगा।
शाम प्रदोष वेल 6.03 मिनट से 8.35 मिनट तक
कार्यालय, दुकान, फैक्ट्री और गोदामों में अमावस्या मंगलवार 21 अक्टूबर को पूजन के लिए विशेष मुहूर्त रहेगा।
पंडित सत्यनारायण खंडेलवाल के अनुसार
धनतेरस के साथ ही राजसमंद के बाजारों, घरों और गलियों में दीपों की पंक्तियां सजने लगेंगी। लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, मिट्टी के दीप, रंग-बिरंगी मोमबत्तियां, खील-बताशे और फूलों की सुगंध पूरा माहौल दिव्य बना देंगे। शहर का हर कोना रोशनी से नहाया दिखेगा और हर चेहरे पर दीपावली की चमक झलकेगी।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग